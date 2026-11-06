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Cristiano Ronaldo arrête, Jesus va porter sa croix

Foot Mondial
parClaude Dautel
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Le sélectionneur de l'équipe du Portugal a bien conscience que pour les millions de supporters de Cristiano Ronaldo, il restera dans l'histoire celui qui a poussé dehors CR7. Jorge Jesus estime que cela n'est pas du tout le cas.
Au lendemain de l'annonce par Cristiano Ronaldo qu'il prenait sa retraite internationale, Jorge Jesus révélait sa liste de 28 joueurs retenus pour disputer les deux matchs contre le Pays de Galles et le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations. Un groupe dans lequel on ne retrouvera donc pas la légende du football portugais. Après avoir reconnu qu'il n'avait pas été informé de la décision de CR7, et qu'il l'avait donc appris comme tout le monde via le message laissé par ce dernier sur les réseaux sociaux, Jorge Jesus estime qu'il serait trop facile de lui mettre le poids de cette décision sur les épaules. Cependant, le sélectionneur le sait, il a largement contribué à la décision de Cristiano Ronaldo lors de la précédente trêve internationale, laquelle avait vu le joueur quitter ses coéquipiers en plein entraînement.

Le sélectionneur portugais plaide non-coupable

« Le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection aurait, quoi qu'il arrive, marqué mon mandat, qui court jusqu'en 2030. Si ce n'avait pas été lors de ce rassemblement, il aurait pu prendre cette décision à un autre moment, s'il l'avait jugé opportun. Cela aurait pu arriver à n'importe quel stade de cette Ligue des nations, a d’abord expliqué Jorge Jesus avant d’admettre qu’il avait pesé dans ce choix de fin de carrière internationale. Peut-être ai-je précipité les choses, mais ce n'est pas de mon fait. Il avait en tête que cela finirait par arriver et que cela se produirait forcément sous mon mandat. Je ne me sens coupable de rien concernant son départ. Je respecte sa décision et, par conséquent, son histoire ne saurait être ignorée. Je ne l'ignorerai jamais. Car il restera toujours un symbole, et au cours de cette année et demie, j'ai noué une amitié solide avec lui. Sur le plan sportif, il a désormais pris une autre décision, et je la respecte profondément. »

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Officiel : Cristiano Ronaldo arrête avec le PortugalOfficiel : Cristiano Ronaldo arrête avec le Portugal
Il n'est toutefois pas certain que la star portugaise partage la même opinion que son désormais ancien sélectionneur. Car c'est un secret de Polichinelle, Cristiano Ronaldo était fou de rage contre Jorge Jesus lorsqu'en septembre il a claqué la porte de l'équipe nationale. Pour les fans de CR7, qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un seul coupable et c'est bien le coach du Portugal.
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