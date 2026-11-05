L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

10e journée de Ligue 1 :

Vendredi 6 novembre

20h45 : Toulouse FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)

Samedi 7 novembre

19h00 : AJ Auxerre - Paris FC (sur Ligue 1+)

21h05 : Paris Saint-Germain - Troyes (sur Ligue 1+)

Dimanche 8 novembre

15h00 : Stade Rennais - Lille OSC (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Brestois - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 4)

Havre AC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 7)

Le Mans FC - Monaco (sur Ligue 1+ 5)

SCO Angers - OGC Nice (sur Ligue 1+ 6)

20h45 : RC Lens - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)