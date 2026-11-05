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L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Ligue 1
parAlexis Rose
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10e journée de Ligue 1 :
Vendredi 6 novembre
20h45 : Toulouse FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)
Samedi 7 novembre
19h00 : AJ Auxerre - Paris FC (sur Ligue 1+)
21h05 : Paris Saint-Germain - Troyes (sur Ligue 1+)
Dimanche 8 novembre
15h00 : Stade Rennais - Lille OSC (sur Ligue 1+)
17h15 : Stade Brestois - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 4)
Havre AC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 7)
Le Mans FC - Monaco (sur Ligue 1+ 5)
SCO Angers - OGC Nice (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : RC Lens - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
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3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
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Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
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Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

Derniers commentaires

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

L'Equipe ! , à partir de ce nom, tout se comprend.

OL : Penalty oublié sur Tolisso, les Lyonnais enragent

L'arbitrage c'était du foutage de gueule. Au-delà du penalty je comprends pas comment il a pas sifflé plus de fautes contre les Espagnols et pourquoi son carton jaune est resté collé dans sa poche de si nombreuses fois...

CL : Monaco poursuit son sans-faute

Bravo les gars, faut aller jusqu'au bout👍

Affaire France Pierron, La Chaine L'Equipe s'est réveillée trop tard

Ca c'est ton opinion. Moi je trouve consternant que l'on réfrène la liberté d'expression pour de telles broutilles.

EL : L'OM frappe un énorme coup à Leverkusen

Bravo à l'OM, le foot FR en avait bien besoin après Lens 👏

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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Paris
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5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
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7Monaco logo
Monaco
15943212102
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Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
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Angers SCO
89225917-8
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Troyes
89225716-9
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Le Mans
791441118-7
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Le Havre
29027920-11

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