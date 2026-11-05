L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
parAlexis Rose
10e journée de Ligue 1 :
Vendredi 6 novembre
20h45 : Toulouse FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)
Samedi 7 novembre
19h00 : AJ Auxerre - Paris FC (sur Ligue 1+)
21h05 : Paris Saint-Germain - Troyes (sur Ligue 1+)
Dimanche 8 novembre
15h00 : Stade Rennais - Lille OSC (sur Ligue 1+)
17h15 : Stade Brestois - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 4)
Havre AC - FC Lorient (sur Ligue 1+ 7)
Le Mans FC - Monaco (sur Ligue 1+ 5)
SCO Angers - OGC Nice (sur Ligue 1+ 6)
20h45 : RC Lens - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
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