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OM : Genesio surcoté, Rothen calme la hype

OM : Genesio surcoté, Rothen calme la hype

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parEric Bethsy
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Encensé après la victoire à Leverkusen (1-0) jeudi en Ligue Europa, Bruno Genesio n’a pas convaincu Jérôme Rothen. Le consultant estime que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne mérite pas les éloges reçus ces dernières heures.
L’Olympique de Marseille a encore le droit d’y croire. Après trois défaites pour entamer leur campagne de Ligue Europa, les Marseillais ont créé la surprise sur le terrain du Bayer Leverkusen. L’équipe phocéenne confirme ainsi sa bonne forme entretenue en Ligue 1 ces dernières semaines. Pour la plupart des observateurs, ces résultats sont à mettre au crédit de Bruno Genesio, capable de tirer le meilleur d’un effectif considérablement affaibli durant l’été. Mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre Jérôme Rothen, persuadé que le technicien n’a rien fait d’exceptionnel. Et pas seulement depuis le début de la saison.
« C'est bien de mettre un entraîneur français en avant… Mais il a ses qualités et ses limites, a tempéré l’ancien Parisien sur RMC. La preuve, depuis qu'il entraîne il n'a rien gagné. Et pourtant il n'a pas entraîné que des coiffeurs. Il n'a pas gagné un trophée en tant qu'entraîneur, que ce soit à Lyon, à Rennes et à Lille. Ces clubs sont quand même taillés pour gagner un titre de temps en temps. Depuis le début de la saison, l'OM a plus perdu que gagné, donc la difficulté de Genesio est là. »

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Quant au plan de jeu choisi à Leverkusen, Jérôme Rothen n’est pas non plus impressionné. « (…) Mettre une équipe défensive et cohérente en place, c'est ce qu'il y a de plus facile dans le football, a commenté le consultant. Par contre, offensivement, je suis désolé Bruno mais regarde les stats : il y a eu deux tirs cadrés, tu n'as pas de grosse occasion et les seules ce sont des exploits individuels de Gouiri. Donc tu es sauvé offensivement par la qualité de Gouiri, c'est la réalité. Merci Gouiri, ça a été la lumière du jeu offensif assez pauvre de l'OM. » Une confirmation à Lens dimanche permettra peut-être à Bruno Genesio de séduire son détracteur.
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