Toulouse sort du brouillard

10e journée de Ligue 1

Stadium de Toulouse

Toulouse FC - RC Strasbourg Alsace 3-1

Buts pour Toulouse : Hidalgo (45e+1), McKenzie (56e), Jorgensen (76e)

But pour Strasbourg : Reyna (68e)

Moins d’une semaine après la défaite à Marseille (2-0), Toulouse a bien réagi en battant Strasbourg (3-1). Sa victoire a pourtant mis du temps à se dessiner. Les Toulousains, totalement inoffensifs pendant 45 minutes, ont quand même rejoint les vestiaires avec l’avantage donné par leur attaquant Hidalgo (1-0, 45e+1). Cette ouverture du score donnait confiance aux Violets, plus convaincants dans le jeu au retour des vestiaires, et rapidement récompensés sur le corner bien repris de la tête par le défenseur McKenzie (2-0, 56e).