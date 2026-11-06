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Jorgensen

Toulouse sort du brouillard

Ligue 1
parEric Bethsy
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10e journée de Ligue 1
Stadium de Toulouse
Toulouse FC - RC Strasbourg Alsace 3-1
Buts pour Toulouse : Hidalgo (45e+1), McKenzie (56e), Jorgensen (76e)
But pour Strasbourg : Reyna (68e)
Moins d’une semaine après la défaite à Marseille (2-0), Toulouse a bien réagi en battant Strasbourg (3-1). Sa victoire a pourtant mis du temps à se dessiner. Les Toulousains, totalement inoffensifs pendant 45 minutes, ont quand même rejoint les vestiaires avec l’avantage donné par leur attaquant Hidalgo (1-0, 45e+1). Cette ouverture du score donnait confiance aux Violets, plus convaincants dans le jeu au retour des vestiaires, et rapidement récompensés sur le corner bien repris de la tête par le défenseur McKenzie (2-0, 56e).
Contre le cours du jeu, Strasbourg parvenait à relancer le suspense grâce à Reyna (2-1, 68e), bien aidé par une mésentente dans la charnière toulousaine. Mais quelques minutes plus tard, toujours sur corner, Jorgensen (3-1, 76e) profitait d’une mauvaise sortie de son homonyme au Racing pour mettre le Téfécé à l’abri de manière définitive. Vainqueur dans un épais brouillard, le TFC se donne de l’air et apparaît provisoirement à la 10e place de Ligue 1.
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franchement merah en faux 9 c'est une catastrophe .. ca n'apport rien dans l'animation offensive et en plus c'est une brindille il a passé plus de temps le cul sur le gazon que debout ... On a besoin d'un 9 on en a 2 faisons jouer les jeunes autant avoir un vrai neuf sur le terrain et puis c'est en jouant qu'on devient performant

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