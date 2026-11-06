Le Maroc choisi, l'Espagne menace de boycotter le Mondial

Coorganisatrice du Mondial 2030 avec le Maroc, l’Espagne espère accueillir la finale de la compétition. La FIFA n’a pas encore pris sa décision et subit le coup de pression d’un homme politique espagnol.

Les tensions entre l’Espagne et le Maroc ne sont pas près de disparaître. Quelques mois après l’arrivée de dizaine de milliers de migrants marocains via Ceuta, l’autre sujet de discorde concerne le Mondial 2030. Les deux pays vont coorganiser la compétition mais pour le moment, la FIFA n’a pas encore défini le lieu de la finale. D’où le coup de pression d’Alberto Núñez Feijóo. Le candidat de la droite espagnole au poste de Premier ministre affirme qu’en cas de victoire à l’élection, il demandera le retrait de l’Espagne si l’instance internationale choisit Rabat au détriment de Madrid.

La droite espagnole prévient

« Où devrait se tenir la finale du Mondial 2030 ? Là où c'est juste et opportun, là où c'est indiscutable : en Espagne, a répondu le favori à l’élection dans l'émission El Chiringuito. Premièrement, parce que l'Espagne est capable d'organiser n'importe quel événement sportif avec succès, nous l'avons démontré. Deuxièmement, parce que l'Espagne et le Portugal étaient initialement les pays hôtes de la Coupe du monde, et le Maroc a été invité. Troisièmement, parce que l'Espagne est la première puissance mondiale et qu'elle détient le titre de championne du monde, tant chez les hommes que chez les femmes. »

« L'Espagne doit organiser la finale du Mondial. Et si ce n'est pas le cas, selon moi, l'Espagne ne devrait pas organiser la compétition, a insisté Alberto Núñez Feijóo. Est-ce que je militerais pour un retrait si j'étais élu ? Oui, la réponse est oui. » Au cas où la menace n’était pas suffisamment claire, le leader du Parti populaire (PP) en a rajouté une couche sur X. « Retrouver la fierté de notre pays passe aussi par le fait de ne se laisser piétiner par personne… La finale du Mondial doit revenir à L'Espagne. On n’humilie pas la première puissance internationale du football », a prévenu le politicien dans un sujet qui semble dépasser le simple cadre du ballon rond.