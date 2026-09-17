L’OM en danger de mort, Stéphane Richard annonce le pire

Terrible aveu de la part du dirigeant de l'OM, qui annonce la poursuite des mesures d'économies drastiques pour plusieurs années. Sans quoi Marseille risque d'y laisser sa peau.

A l'heure où l’OM entame sa campagne européenne, ce jeudi soir à Besiktas, rarement le moral des supporters olympiens aura été aussi bas. Aucune recrue cet été, un effectif très amoindri, un groupe laissant des choix limités au nouvel entraineur Bruno Genesio, qui ne cache pas qu’il se demande parfois ce qu’il fait là. Et les défaites s'enchainent. La situation est désolante, mais il y a toujours l’espoir de voir le collectif réaliser de belles choses.

Mais les dernières déclarations de Stéphane Richard ne vont pas aider à retrouver l’optimisme. Ciblé notamment par la fameuse phrase de Bruno Genesio et son « ce n’est pas à moi de le dire » sur les ambitions et l’avenir de l’OM, le président de l’OM, qui exécute fidèlement les missions demandées par Frank McCourt depuis cet été, a dressé un tableau très noir de la situation pour le club provençal.

Stéphane Richard compare l'OM à Bordeaux

Invité des Tangram Talks, conférences et rendez-vous organisés par CMA CGM, l’un des principaux sponsors de l’OM, Stéphane Richard n’a pas promis de redressement financier pour les années à venir. La cure d’austérité devrait donc continuer, et la menace d’une liquidation est même brandie si la situation ne se rétablit pas prochainement.

« C’est un moment, pour le club, qui est un moment difficile. Cinq ans de disette ? Je ne sais pas. En tout cas plus d’une saison, ça c’est sûr. Je considère que la saison 26-27 est celle où on jette les bases de cette reconstruction, qui va être une saison de transition. C’est peut-être pas forcément excitant, mais ça veut pas dire qu’on sera mauvais. Bien sûr que le retournement est possible. Quand vous avez une entreprise qui peut perdre plus de 50 % de son chiffre d’affaires, on peut dire qu’elle est à risque. Elle est à risque de survie. Elle est à risque aussi sportif. On a des exemples autour de nous : les Girondins de Bordeaux. Ceux qui pensent que l’OM est immortel parce que c’est l’OM se trompent », a souligné Stéphane Richard, qui ne veut pas qu’on laisse croire que Frank McCourt va éternellement sauver le club si cela continue de lui coûter aussi cher sans rien lui rapporter.

Une preuve que la situation a totalement changé à Marseille, mais qui pose tout de même question. Comment a-t-on pu passer d’un extrême à l’autre à ce point, car il y a un an, McCourt donnait son feu vert à Longoria et Benatia pour dépenser à tout-va. Désormais, la période de disette a débuté, et elle devrait durer beaucoup plus longtemps que pressenti au départ.