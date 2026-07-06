« Corruption » au Mondial, Rudi Garcia pète les plombs

Initialement suspendu pour le huitième de finale de la Coupe du monde face à la Belgique, l’attaquant américain Folarin Balogun a finalement été blanchi par la FIFA sur demande de Donald Trump. Un revirement qui choque toute la Belgique.

« absolument scandaleux » qui ressemble sérieusement à de la « corruption » selon les mots choisis ce lundi par la presse belge, qui ne s’en remet pas. Rudi Garcia non plus. C’est une grande première au Mondial et elle risque de faire date. Sur demande de Donald Trump, dont le pays organise la Coupe du monde 2026, la FIFA a accepté de supprimer le carton rouge de Folarin Balogun . Le meilleur buteur américain ne sera donc pas suspendu pour le huitième de finale des USA face à la Belgique. Un gestequi ressemble sérieusement à de laselon les mots choisis ce lundi par la presse belge, qui ne s’en remet pas. Rudi Garcia non plus.

Le sélectionneur des Diables Rouges n’a pas caché son étonnement, pour ne pas dire plus, face à cette décision totalement folle. « Je ne savais pas que le 5 juillet correspondait au 1er avril à la Fifa » a d’abord lâché l’ancien entraîneur de l’OM et de l’OL avant de poursuivre. « Il faut s’en tenir au communiqué (de la fédération belge), il est très juste. Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la Coupe du monde. En faisant cela, la Fédération belge (URBSFA) défend les intérêts du football, de son éthique et de son intégrité » estime Rudi Garcia, choqué de voir la FIFA se plier aux demandes du président américain Donald Trump.

Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du monde - Rudi Garcia

La décision prise par l’instance internationale est d’autant plus étonnante que le carton rouge récolté par Folarin Balogun contre la Bosnie était totalement méritée, avec une énorme semelle sur le haut du mollet de son adversaire. On ne peut donc pas dire que la FIFA a réparé une erreur initiale. Un scandale qui n’a pas fini de faire parler en Belgique et qui prendra un peu plus d’épaisseur si les Etats-Unis l’emportent face aux Diables Rouges la nuit prochaine à 2 heures du matin. Et que dire si l’attaquant de l’AS Monaco, courtisé par le Paris Saint-Germain, venait à marquer.