« Corruption » au Mondial, Rudi Garcia pète les plombs

Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du monde- Rudi Garcia
Il est évident que l’arbitrage était orienté..L’explication la plus plausible à ce niveau c’est que l’arbitre avait reçu des instructions et peut-être plus pour agir ansi.
100.000.000 d'€ pour le foot, cest peanuts, à tous les clubs qui "surpayent" leurs joueurs ainsi que leurs staff, ils suffirait tout simplement de réévaluer à la baisse de , ́e serait-ce que de 50.000 € à 100.000€ par mois selon chacuns , faites un calcul vite fait... bien fait , vous verrez que les "100.000.000" manquant, ne le seront plus 🥴
Ou plutôt il faisait tellement chaud qu'ils se sont endormis devant leurs écrans.
L’EDF devrait faire annuler le jaune d'Olise. Il n’a jamais touché le joueur adversaire. Qid si Olise prend un nouveau carton jaune lors du prochain match??
Oui c'est vrai mais Blatter était un peu moins pourri qu'Infantino qui n'est qu'un corrompu de première.
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