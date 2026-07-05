PSG : Lucas Hernandez refuse une offre incroyable

Malgré un temps de jeu réduit avec le PSG depuis deux ans, Lucas Hernandez suscite la convoitise de Manchester United. Une offre inespérée pour l’international français… qui souhaite rester à Paris.

Dans l’ombre de Nuno Mendes et de Willian Pacho depuis plus de deux ans au Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez jouit logiquement d’un statut de remplaçant dans la capitale française. Le turn-over réalisé par Luis Enrique l’an passé lui a tout de même permis de gratter un peu de temps de jeu, suffisamment pour arracher sa place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

A l’issue du Mondial, le défenseur de 30 ans se posera certainement la question de son avenir, d’autant qu’il suscite des convoitises. Selon le compte spécialisé PSG Inside Actu, Manchester United souhaite par exemple le recruter. Un challenge excitant s’offre à Lucas Hernandez avec la possibilité de retrouver un rôle de titulaire chez un cador anglais qualifié pour la Ligue des Champions. La proposition est même inespérée au vu du rendement et du temps de jeu de Lucas Hernandez au Paris SG ces 24 derniers mois.

Lucas Hernandez veut rester au PSG

Pourtant, le défenseur français n’a pas l’intention de donner suite selon le compte X. « Le défenseur français a récemment été très clair : il souhaite rester au PSG et n'envisage pas un départ cet été. De son côté, le PSG n'était pas fermé à l'idée d'un transfert si une offre intéressante se présentait. Mais à partir du moment où Lucas Hernandez a exprimé sa volonté de poursuivre l'aventure à Paris, le club ne compte pas le pousser vers la sortie » précise la source.

Sauf offre salariale mirobolante, Lucas Hernandez ne bougera donc pas cet été. Il faut dire que l’international tricolore et sa famille se sentent bien à Paris, où le champion du monde bénéficie en plus de l’un des plus gros salaires de l’effectif. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, l’ancien défenseur du Bayern Munich n’a pas l’intention de chambouler son avenir malgré le prestige de l’offre transmise par Manchester United.