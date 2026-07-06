EdF : « Le Paraguay avait trouvé un allié », un arbitre confirme le scandale

La France ne s’est pas encore totalement remise de l’arbitrage lunaire d’Ilgiz Tantashev lors du huitième de finale entre les Bleus et le Paraguay. L’Ouzbek était bien en mission pour pourrir le match de l’équipe de France.

Brillante jusqu’à présent avec des scores fleuves contre le Sénégal, l’Irak, la Norvège ou encore la Suède, l’équipe de France a éprouvé beaucoup plus de difficultés contre le Paraguay samedi soir en huitième de finale de la Coupe du monde. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont trouvé face à eux une équipe sud-américaine très agressive qui n’hésitait pas à dépasser les limites du règlement pour faire mal aux Bleus. L’arbitrage d’Ilgiz Tantashev n’a pas non plus aidé , l’Ouzbek n’ayant rien fait pour calmer les ardeurs paraguayennes, bien au contraire.

Ancien arbitre de Ligue 1, Tony Chapron est revenu sur l’arbitrage honteux de ce France-Paraguay qui risque de faire date. Pour celui qui est désormais consultant pour Canal+, il n’y a aucun doute sur le fait qu’Ilgiz Tantashev était en mission pour protéger le Paraguay et non pas l’équipe de France samedi soir à Philadelphie. Un arbitrage lunaire que l’ancien officiel de Ligue 1 n’a pas compris.

« J’ai cru voir un arbitre débutant ou un arbitre de district. Quand vous avez un match entre le Paraguay et la France, lorsque vous êtes arbitre, normalement vous vous préparez à une attaque-défense. Vous connaissez le style de jeu des Paraguayens. Votre objectif en tant qu’arbitre ça doit être de protéger l’équipe qui a envie de jouer. C’est tout le contraire qu’il s’est passé ! Il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu’ils ont voulu pendant tout le match jusqu’à le pourrir à l’extrême avec 0 carton jaune. La durée du match c’était 103 minutes, le temps de jeu effectif a été de 51 minutes. On a donc joué 49% du temps » a d’abord lancé Tony Chapron sur le compte X officiel de Canal+ avant de poursuivre.

Heureusement qu'il y avait la VAR (...) Il n'aurait pas sifflé le penalty - Tony Chapron

« Heureusement qu’il y a la VAR car parti comme c’était parti, il n’aurait pas sifflé le penalty pour l’équipe de France. Sans un autre arbitre qui lui dit qu’il doit siffler, il n’aurait jamais donné le penalty. Les Paraguayens avaient trouvé un allié. Je voudrais féliciter quand même les joueurs de l’équipe de France qui ont su garder leur sang-froid dans ces conditions-là. Bravo à Kylian Mbappé qui s’est fait bouger tout le match et qui n’a rien dit, il est resté avec le sourire » a ajouté l’ancien arbitre de Ligue 1, qui confirme que l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashev avait bien choisi son camp samedi soir, et ce n’était assurément pas celui de l’équipe de France. Très agacée par cet arbitrage, la Fédération française de football envisage même de porter réclamation auprès de la FIFA pour faire annuler le carton jaune injustement donné à Michael Olise lors de ce huitième de finale.