PSG : Un champion d’Afrique pour remplacer Kvaratskhelia

En réflexion suite à la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain envisage de recruter un nouvel ailier cet hiver. Le club de la capitale étudie plusieurs pistes, dont celle qui mène à l’international marocain Ez Abde.

Le Paris Saint-Germain n’exclut rien. Interrogé sur les plans du club francilien après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, Luis Enrique a d’abord affirmé que son effectif était suffisamment fourni pour compenser la longue absence du Géorgien. Mais l’entraîneur parisien a également confié que le double champion d’Europe restait à l’affût d’une éventuelle opportunité sur le marché des transferts. Autrement dit, le conseiller sportif Luis Campos est bien à la recherche d’un ailier capable de répondre aux critères définis. Des paramètres qui l’ont apparemment guidé vers Abdessamad Ezzalzouli (24 ans).

Le journaliste Ekrem Konur nous apprend que l’ailier du Betis Séville, plus connu sous le nom d’Ez Abde, a tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale semble apprécier son jeu tout en percussion sur le couloir gauche. Pour le moment, on est évidemment loin d’une offre concrète. Mais l’intérêt parisien a déjà alerté le FC Barcelone. Les Blaugrana n’ont pas prévu de concurrencer les Parisiens afin de récupérer leur ancien ailier. Si le Barça reste attentif à la situation d’Ez Abde, c’est parce qu’il possède encore 20% des droits du joueur sous contrat avec les Verdiblancos jusqu’en 2029.

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Le club catalan a donc tout intérêt à ce que l’international marocain soit vendu cher, et si possible dès cet hiver. L’actuel leader de Liga espère effectivement récolter de l’argent pour financer le possible recrutement du défenseur central français Castello Lukeba (RB Leipzig). Encore faudrait-il que le Paris Saint-Germain acte la décision de recruter un ailier, et tranche en faveur d’Ez Abde qui n’est sans doute pas le seul dossier étudié.