ICONSPORT_271704_0003

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

PSG25 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
Vinicius prépare son avenir, et celui-ci a de plus en plus de chances d'être loin du Real Madrid. Le PSG lorgne sur lui, mais le Brésilien a d'autres idées. 
Secoué par Xabi Alonso en ce début de saison au point d’avoir été mis sur le banc de touche pour le match de Ligue des Champions face à l’Olympique de Marseille, Vinicius Junior s’est vengé en réalisant un gros match contre Levante en Liga mardi soir. Certes, ce n’est pas le même acabit, mais le Brésilien réalise un début de saison correct sur le plan des statistiques, même si c’est plus son attitude, son aide défensif, et son oubli du jeu collectif, qui agacent son entraineur actuel au sein de la Casa Blanca. 

Lire aussi

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore çaPSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça
Real : Xabi Alonso annule la prolongation de ViniciusReal : Xabi Alonso annule la prolongation de Vinicius
Résultat, l’entente n’est pas parfaite et ce n’est pas cela qui va inciter l’ancien de Flamengo à prolonger son contrat, comme le souhaitait Florentino Pérez. Il reste engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, mais pour un joueur de ce niveau et de ce prestige, c’est déjà une date qui devient limite pour garantir son avenir. Surtout que la prolongation n’est désormais plus évoquée entre les deux parties. 
Le PSG a souvent été cité pour le récupérer, sachant que Vinicius a toujours fait rêver Nasser Al-Khelaïfi. Peut-être un peu moins Luis Enrique, même si l’entraineur parisien doit bien reconnaître qu’il manque de joueurs majeurs en attaque quand les pépins physiques commencent à s’enchainer. Mais la question ne devrait pas se poser au sein du Paris SG. Ni même en Arabie saoudite, qui fait depuis deux ans un pont d’or au Brésilien pour le faire venir dans son championnat. 
Selon TBR Football, le souhait de Vinicius Junior pour son avenir, est de rejoindre la Premier League. Ses représentants ont informé deux clubs qu’il sera disponible pour un transfert prochainement, peut-être dès le mois de janvier si l’embrouille continue avec Xabi Alonso, sinon l’été prochain. Il s’agit de Liverpool, qui ne manque pas de moyens ni de joueurs offensifs, et d’Arsenal, qui a aussi décidé de miser gros ces dernières années. Les agents de Vinicius ont donc dégainé, assurant que le Real Madrid regarderait les offres en 2026, pour éviter de perdre son ailier un an plus tard sans récupérer le moindre centime. Le club espagnol réfléchirait même déjà à des noms pour le remplacer, et estime même que, en raison de sa baisse de niveau, son départ serait plus facile à digérer que cela aurait pu être le cas quelques années plus tôt. 
Articles Recommandés
ballon d or yamal snobe dembele de ses favoris iconsport 268843 0018 398317
Liga

Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG

ICONSPORT_243592_0006
OM

L'OM met la main sur un coup à 0 euro

haaland refuse de jouer avec mbappe iconsport 259780 0072 393257
Premier League

Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City

ICONSPORT_271688_0054
ASSE

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Fil Info

11:06
Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG
11:00
L'OM met la main sur un coup à 0 euro
10:40
Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City
10:20
L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1
10:00
Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Rashford
9:40
« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence
9:20
Nice fait encore déprimer l'indice UEFA français
9:00
OL : Aulas lance « Coeur lyonnais »
8:20
OM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'Angleterre

Derniers commentaires

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading