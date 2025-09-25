Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

Vinicius prépare son avenir, et celui-ci a de plus en plus de chances d'être loin du Real Madrid. Le PSG lorgne sur lui, mais le Brésilien a d'autres idées.

Secoué par Xabi Alonso en ce début de saison au point d’avoir été mis sur le banc de touche pour le match de Ligue des Champions face à l’Olympique de Marseille, Vinicius Junior s’est vengé en réalisant un gros match contre Levante en Liga mardi soir . Certes, ce n’est pas le même acabit, mais le Brésilien réalise un début de saison correct sur le plan des statistiques, même si c’est plus son attitude, son aide défensif, et son oubli du jeu collectif, qui agacent son entraineur actuel au sein de la Casa Blanca.

Résultat, l’entente n’est pas parfaite et ce n’est pas cela qui va inciter l’ancien de Flamengo à prolonger son contrat, comme le souhaitait Florentino Pérez. Il reste engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, mais pour un joueur de ce niveau et de ce prestige, c’est déjà une date qui devient limite pour garantir son avenir. Surtout que la prolongation n’est désormais plus évoquée entre les deux parties.

Le PSG a souvent été cité pour le récupérer, sachant que Vinicius a toujours fait rêver Nasser Al-Khelaïfi. Peut-être un peu moins Luis Enrique, même si l’entraineur parisien doit bien reconnaître qu’il manque de joueurs majeurs en attaque quand les pépins physiques commencent à s’enchainer. Mais la question ne devrait pas se poser au sein du Paris SG. Ni même en Arabie saoudite, qui fait depuis deux ans un pont d’or au Brésilien pour le faire venir dans son championnat.

Selon TBR Football, le souhait de Vinicius Junior pour son avenir, est de rejoindre la Premier League. Ses représentants ont informé deux clubs qu’il sera disponible pour un transfert prochainement, peut-être dès le mois de janvier si l’embrouille continue avec Xabi Alonso, sinon l’été prochain. Il s’agit de Liverpool, qui ne manque pas de moyens ni de joueurs offensifs, et d’Arsenal, qui a aussi décidé de miser gros ces dernières années. Les agents de Vinicius ont donc dégainé, assurant que le Real Madrid regarderait les offres en 2026, pour éviter de perdre son ailier un an plus tard sans récupérer le moindre centime. Le club espagnol réfléchirait même déjà à des noms pour le remplacer, et estime même que, en raison de sa baisse de niveau, son départ serait plus facile à digérer que cela aurait pu être le cas quelques années plus tôt.