Real : Xabi Alonso annule la prolongation de Vinicius

Proche d’une prolongation de contrat cet été, Vinicius Junior n’est finalement pas parvenu à un accord avec ses dirigeants. Le Real Madrid n’est plus pressé de s’entendre avec son ailier. En cause, la nomination de son nouvel entraîneur Xabi Alonso qui ne considère pas le Brésilien comme un titulaire indiscutable.

Vinicius Junior a pris un gros coup sur la tête. Mardi soir, l’ailier du Real Madrid ne figurait pas dans le onze de départ pour affronter l’Olympique de Marseille (2-1) en Ligue des Champions. Xabi Alonso a préféré aligner Rodrygo sur le couloir gauche. Il faut dire que le vainqueur du prix FIFA The Best l’année dernière n’a pas vraiment brillé depuis le début de la saison. Dans l’ombre de Kylian Mbappé, le Brésilien de 25 ans a bien du mal à récupérer son statut. Sa petite forme n'a donc pas incité la Maison Blanche à relancer les discussions.

Cet été, Vinicius Junior semblait bien parti pour prolonger. Mais les négociations ont été stoppées après le Mondial des clubs. Le quotidien As nous apprend que l’ailier sous contrat jusqu’en 2027, prêt à accepter un effort, réclamait un salaire cinq fois supérieur à l’offre initiale de ses dirigeants. Ce qui n’avait pas empêché les deux parties de se rapprocher. Du moins jusqu’à l’interruption inattendue des échanges. La nomination d’un nouvel entraîneur y est peut-être pour quelque chose. D’après nos confrères, Vinicius Junior n’a aucune envie d’ailleurs et souhaite toujours prolonger l’aventure dans la capitale espagnole.

V. Júnior Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’international auriverde semble plus enthousiaste que la Maison Blanche qui n’est plus pressée d’obtenir sa signature. Le Real Madrid attend d’abord de connaître son importance dans les plans de Xabi Alonso avant d’adapter son offre. Autant dire que la direction madrilène pourrait revoir sa proposition à la baisse si Vinicius Junior ne redevient pas la star incontournable qu’il était il y a encore un an. Dans ce cas, un départ dans les prochains mois ne serait pas à exclure même si l’Arabie Saoudite, la Premier League et le Paris Saint-Germain ne se tiennent plus à l’affût sur ce dossier.