PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

Le Real Madrid réalise un début de saison parfait en championnat. Les hommes de Xabi Alonso ont signé cinq succès en cinq rencontres de Liga. Mais en interne, certaines tensions grandissent notamment avec Vinicius. Le Paris Saint-Germain veut jouer les trouble-fêtes selon la presse espagnole.

« Aujourd'hui, il lui a juste manqué d'inscrire un but. Je l'ai remplacé quand il était à son meilleur niveau. J'aurais pu attendre un peu et le sortir plus tard, mais je voulais apporter des joueurs frais sur l'aile », explique Après 77 minutes de jeu, Vinicius JR a cédé sa place lors de la victoire du Real Madrid ce samedi face à l’Espagnol Barcelone (2-0). Le Brésilien n’a pas terminé une seule rencontre depuis le début de saison.explique Xabi Alonso à Marca. Une frustration supplémentaire qui alimente le sujet de sa prolongation de contrat. Son bail du côté de la capitale espagnole se termine en 2027 et les négociations sont au point mort.

Oui. Et pareil avec Vini, il voulait rester sur le terrain, mais à ce moment du match on devait prendre le contrôle et nous avions besoin de joueurs frais. Franco a aussi quitté la pelouse en étant un peu énervé, mais ça arrive à tout le monde. Je suis satisfait de la prestation de Vini et Franco... mais il y a des moments où il faut des joueurs frais. - Xabi Alonso sur la sortie de Vinicius à Marca

Le PSG veut en profiter

La presse espagnole s’agite. Depuis plusieurs mois, les relations entre le Real Madrid et l’entourage du joueur se tendent. Et les Merengues vont trancher la question avant le mercato hivernal car la situation ne s'arrange pas. Vinicius sera prolongé ou vendu et potentiellement dès le mois de janvier. Ce dimanche le média Don Balon dévoile que le Paris Saint-Germain veut se mêler de la situation. Le club de la capitale veut profiter des dissensions pour recruter le Brésilien. Xabi Alonso ne considère pas Vinicius comme un élément intouchable dans son dispositif. Une situation qui se tend de jour en jour. Florentino Perez ne veut pas laisser partir Vinicius libre à l’été 2027. Le Brésilien de son côté souhaite être considéré comme un élément important du projet. Les prochains mois seront décisifs concernant le dossier Vinicius. Le PSG pourra-t-il profiter d’un imbroglio pour recruter le Brésilien ?