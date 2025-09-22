ICONSPORT_271391_0020

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

PSG22 sept. , 10:00
parNathan Hanini
Le Real Madrid réalise un début de saison parfait en championnat. Les hommes de Xabi Alonso ont signé cinq succès en cinq rencontres de Liga. Mais en interne, certaines tensions grandissent notamment avec Vinicius. Le Paris Saint-Germain veut jouer les trouble-fêtes selon la presse espagnole.
Après 77 minutes de jeu, Vinicius JR a cédé sa place lors de la victoire du Real Madrid ce samedi face à l’Espagnol Barcelone (2-0). Le Brésilien n’a pas terminé une seule rencontre depuis le début de saison. « Aujourd'hui, il lui a juste manqué d'inscrire un but. Je l'ai remplacé quand il était à son meilleur niveau. J'aurais pu attendre un peu et le sortir plus tard, mais je voulais apporter des joueurs frais sur l'aile », explique Xabi Alonso à Marca. Une frustration supplémentaire qui alimente le sujet de sa prolongation de contrat. Son bail du côté de la capitale espagnole se termine en 2027 et les négociations sont au point mort.
Oui. Et pareil avec Vini, il voulait rester sur le terrain, mais à ce moment du match on devait prendre le contrôle et nous avions besoin de joueurs frais. Franco a aussi quitté la pelouse en étant un peu énervé, mais ça arrive à tout le monde. Je suis satisfait de la prestation de Vini et Franco... mais il y a des moments où il faut des joueurs frais.
- Xabi Alonso sur la sortie de Vinicius à Marca

Le PSG veut en profiter

La presse espagnole s’agite. Depuis plusieurs mois, les relations entre le Real Madrid et l’entourage du joueur se tendent. Et les Merengues vont trancher la question avant le mercato hivernal car la situation ne s'arrange pas. Vinicius sera prolongé ou vendu et potentiellement dès le mois de janvier. Ce dimanche le média Don Balon dévoile que le Paris Saint-Germain veut se mêler de la situation. Le club de la capitale veut profiter des dissensions pour recruter le Brésilien. Xabi Alonso ne considère pas Vinicius comme un élément intouchable dans son dispositif. Une situation qui se tend de jour en jour. Florentino Perez ne veut pas laisser partir Vinicius libre à l’été 2027. Le Brésilien de son côté souhaite être considéré comme un élément important du projet. Les prochains mois seront décisifs concernant le dossier Vinicius. Le PSG pourra-t-il profiter d’un imbroglio pour recruter le Brésilien ?  
V. Júnior

V. Júnior

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs5
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

est ce si choquant? y'a qu'en france qu'on voit ce communautarisme systématique, ça lasse les gens.

PSG : Vinicius s'embrouille au Real, Al-Khelaïfi adore ça

Incompatible avec le jeu de LE , des pseudos vedettes on en a eu de trop , la LA vedette c'est l'équipe .

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

J'avoue que proposer 15h c'est vraiment se foutre de la gueule des marseillais 🤣 Bon ok le PSG se fout du classique versus le Ballon d'Or ce que je peux tout a fait comprendre, mais quand même les gars, respectez un peu les marseillais car là ça se voit trop que vous avez rien a foutre de leur club 🤣

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Deja parce que la cérémonie du ballon d'or est mondiale (350 millions d'audience l'an dernier) ... Le PSG est dans son droit de proposer et l'OM dans le sien de refuser ... A croire que c'est trop dur de comprendre sur le vieux port qu'on puisse proposer... Le PSG n'a rien imposé... Alors oui pour le PSG, le classique est bien moins important que la victoire au Ballon d'Or... Et ils ont 100 fois raison car le PSG est une marque mondiale et le classique qu'ils ont remportés 22 fois lors des 25 derniers, bah... Ça ne pèse pas lourd en face et ils ont raison. Le PSG ne raisonne pas niveau L1 mais niveau mondial, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont continuer à grandir et remporter des trophées donc MERCI PARIS !!!!

L'OM a recruté le nouveau Lacazette

En meme temps c'est difficile d'être en confiance quand tu joue quasiment pas..... Faut arreter la comparaison des joueurs, Lacazette n'a rien a voir avec Gouiri, ils n'ont pas les mêmes qualités, pas le meme gabari, pas le meme profil d'attaquant. Lacazette c'est Lacazette, Gouiri c'est Gouiri. Point De nos jours on veux tout comparer a tout....ce fleau.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

