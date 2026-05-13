Real : Mbappé vendu et remplacé par Haaland ?

Attendu sur le banc du Real Madrid dans les prochaines semaines pour remettre de l'ordre dans un club qui va mal, José Mourinho a été exhorté à pousser Kylian Mbappé vers la sortie dans le but d'aller chercher un véritable attaquant de pointe. Comme Erling Haaland, par exemple.

Le chaos est presque total au Real Madrid . Si cette saison était censée être celle du renouveau, avec la passation entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, elle a finalement tourné au vinaigre. Changement de coach à la mi-saison, désillusion dans les compétitions domestiques, même chose pour la Ligue des champions… et pour couronner le tout, des grosses tensions au sein même d'un vestiaire réputé pour son imperméabilité aux épreuves difficiles.

Au milieu de tout ça, Kylian Mbappé a cristallisé de nombreuses critiques, aussi bien pour sa période de convalescence et un séjour en Sardaigne critiqué que pour son manque d'efforts défensifs pour aider le collectif en match. Alors que José Mourinho est pressenti pour reprendre le banc d'Alvaro Arbeloa, un ancien entraineur argentin a exhorté le Real Madrid à vendre Kylian Mbappé.

Mbappé doit être vendu cet été

C'est en effet ce que demande Jorge D'Alessandro, lequel estime que le Real Madrid serait bien meilleur si Kylian Mbappé était vendu au profit du recrutement d'Erling Haaland. « Quels sont les joueurs qui doivent jouer aux côtés de Mbappé ? J'ai des doutes quant à la présence de Vinicius. Ça n’a pas marché avec Lionel Messi, ça n’a pas marché avec Neymar, ça n’a pas marché avec Ousmane Dembélé. Avec qui est-il censé jouer ? De quoi a-t-il besoin ? Si j’avais quelqu’un qui achèterait Mbappé, je pourrais acheter Haaland. Mais personne ne veut acheter Mbappé. Je le vendrais et j'achèterais ce dont j'ai besoin : un défenseur central avec des garanties et un attaquant, un numéro 9 qui ne soit pas Mbappé », a déclaré celui qui a entrainé l'Atlético de Madrid entre 1993 et 1995 sur El Chiringuito. Le message est clair.

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