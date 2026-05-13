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Kylian Mbappé

Real : Mbappé vendu et remplacé par Haaland ?

Liga13 mai , 15:00
parQuentin Mallet
2
Attendu sur le banc du Real Madrid dans les prochaines semaines pour remettre de l'ordre dans un club qui va mal, José Mourinho a été exhorté à pousser Kylian Mbappé vers la sortie dans le but d'aller chercher un véritable attaquant de pointe. Comme Erling Haaland, par exemple.
Le chaos est presque total au Real Madrid. Si cette saison était censée être celle du renouveau, avec la passation entre Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, elle a finalement tourné au vinaigre. Changement de coach à la mi-saison, désillusion dans les compétitions domestiques, même chose pour la Ligue des champions… et pour couronner le tout, des grosses tensions au sein même d'un vestiaire réputé pour son imperméabilité aux épreuves difficiles.
Au milieu de tout ça, Kylian Mbappé a cristallisé de nombreuses critiques, aussi bien pour sa période de convalescence et un séjour en Sardaigne critiqué que pour son manque d'efforts défensifs pour aider le collectif en match. Alors que José Mourinho est pressenti pour reprendre le banc d'Alvaro Arbeloa, un ancien entraineur argentin a exhorté le Real Madrid à vendre Kylian Mbappé.

Mbappé doit être vendu cet été

C'est en effet ce que demande Jorge D'Alessandro, lequel estime que le Real Madrid serait bien meilleur si Kylian Mbappé était vendu au profit du recrutement d'Erling Haaland. « Quels sont les joueurs qui doivent jouer aux côtés de Mbappé ? J'ai des doutes quant à la présence de Vinicius. Ça n’a pas marché avec Lionel Messi, ça n’a pas marché avec Neymar, ça n’a pas marché avec Ousmane Dembélé. Avec qui est-il censé jouer ? De quoi a-t-il besoin ? Si j’avais quelqu’un qui achèterait Mbappé, je pourrais acheter Haaland. Mais personne ne veut acheter Mbappé. Je le vendrais et j'achèterais ce dont j'ai besoin : un défenseur central avec des garanties et un attaquant, un numéro 9 qui ne soit pas Mbappé », a déclaré celui qui a entrainé l'Atlético de Madrid entre 1993 et 1995 sur El Chiringuito. Le message est clair.

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s'arrêter avant c'est ce qu'on a fait depuis toujours avant... l'arrivée de DD... on dirait que ça te manque haha

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Illettré que tu est

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Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible

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Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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