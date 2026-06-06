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Real : Mourinho défie Arsenal avec une offre à 50 ME

Mercato06 juin , 22:00
parCorentin Facy
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Le Real Madrid sera l’un des acteurs majeurs du mercato cet été. Désireux de renforcer sa défense, José Mourinho n’a pas l’intention de se contenter de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté.
Le Real Madrid connaîtra ce dimanche son futur président. Florentino Pérez est le grandissime favori face à Enrique Riquelme et a déjà préparé un mercato explosif. Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries seront les deux premières recrues de l’intersaison dans la capitale espagnole. Un mercato qui pourrait prendre une tournure encore plus exceptionnelle si Florentino Pérez parvient, comme il en rêve, à attirer Michael Olise.
Le futur entraîneur de la Casa Blanca José Mourinho ne s’opposera évidemment pas à l’arrivée d’un tel renfort. Mais le Portugais fait du recrutement en défense sa priorité. En plus de Konaté et de Dumfries, le Special One espère accueillir un joueur au poste de latéral gauche. C’est ainsi que selon les informations relayées par TeamTalk, le Real Madrid souhaite faire une offre à Arsenal pour s’offrir Ricardo Calafiori.

Calafiori après Dumfries et Konaté ?

Recruté il y a deux ans en provenance de Bologne, l’international italien n’est pas un titulaire indiscutable de Mikel Arteta. Une aubaine pour le Real, convaincu par le potentiel du joueur, capable de jouer comme latéral gauche et de dépanner en tant que défenseur central. Le Real Madrid a conscience de la valeur marchande de l'Italien et serait prêt à envoyer 50 millions d’euros pour déloger Calafiori d’Arsenal.

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Une proposition qui pourrait faire mouche même si les Gunners n’étaient initialement pas vendeurs. Avec une telle offre sur la table, le club londonien pourrait changer d’avis en acceptant un départ de Ricardo Calafiori. Surtout, ces 50 millions d’euros permettraient à Mikel Arteta d’aller chercher un latéral gauche plus compatible avec ses idées de jeu. Reste maintenant à voir ce que le joueur, champion d’Angleterre en titre avec Arsenal, pensera d’un éventuel départ dans la capitale espagnole.
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