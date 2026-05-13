Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

Priorité du PSG en attaque, Julian Alvarez pourrait débarquer à Paris pour un prix cohérent grâce à deux indésirables de l’effectif parisien.

Valorisé à 150 millions d’euros par l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est une cible au prix très élevé pour le Paris Saint-Germain . Le club de la capitale n’a plus lâché une telle somme pour un seul joueur depuis une éternité, raison pour laquelle la piste de l’international argentin a étonné ces derniers jours. Luis Campos a en réalité un plan bien ficelé pour tenter de s’offrir l’ancien attaquant de Manchester City à un prix bien plus en adéquation avec les récentes dépenses du PSG sur le marché des transferts.

Egalement surveillé par Barcelone et d’autres grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato , Julian Alvarez pourrait être au coeur d’une transaction impliquant plusieurs joueurs entre Paris et l’Atlético de Madrid selon les informations de AS. Le journal espagnol nous apprend que le PSG va proposer aux Colchoneros d’inclure Kang-in Lee et Gonçalo Ramos dans le deal afin de faire baisser le prix de Julian Alvarez.

Il ne s'agirait pas d’un échange à proprement parler mais bien de plusieurs transferts distincts, qui permettraient quand même à Luis Campos de convaincre la direction madrilène de faire un geste sur le prix de l’Argentin. Le PSG espère que grâce à cette technique, l’international argentin pourrait débarquer pour une somme -ventes de Lee et de Ramos déduites- de 100 millions d’euros. Une solution qui pourrait convenir à Paris avec une dépense moins importante que les 150 millions d’euros initialement réclamés par l’Atlético de Madrid.

Un deal gagnant pour tout le monde ?