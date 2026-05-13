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Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

PSG13 mai , 17:30
parCorentin Facy
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Priorité du PSG en attaque, Julian Alvarez pourrait débarquer à Paris pour un prix cohérent grâce à deux indésirables de l’effectif parisien.
Valorisé à 150 millions d’euros par l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est une cible au prix très élevé pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’a plus lâché une telle somme pour un seul joueur depuis une éternité, raison pour laquelle la piste de l’international argentin a étonné ces derniers jours. Luis Campos a en réalité un plan bien ficelé pour tenter de s’offrir l’ancien attaquant de Manchester City à un prix bien plus en adéquation avec les récentes dépenses du PSG sur le marché des transferts.
Egalement surveillé par Barcelone et d’autres grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato, Julian Alvarez pourrait être au coeur d’une transaction impliquant plusieurs joueurs entre Paris et l’Atlético de Madrid selon les informations de AS. Le journal espagnol nous apprend que le PSG va proposer aux Colchoneros d’inclure Kang-in Lee et Gonçalo Ramos dans le deal afin de faire baisser le prix de Julian Alvarez.

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Il ne s'agirait pas d’un échange à proprement parler mais bien de plusieurs transferts distincts, qui permettraient quand même à Luis Campos de convaincre la direction madrilène de faire un geste sur le prix de l’Argentin. Le PSG espère que grâce à cette technique, l’international argentin pourrait débarquer pour une somme -ventes de Lee et de Ramos déduites- de 100 millions d’euros. Une solution qui pourrait convenir à Paris avec une dépense moins importante que les 150 millions d’euros initialement réclamés par l’Atlético de Madrid.

Un deal gagnant pour tout le monde ?

Les Colchoneros eux aussi pourraient trouver leur bonheur avec ce deal puisque le club espagnol courtise Kang-in Lee de longue date. Cela fait en effet plus d’un an que le Sud-Coréen est dans le viseur de l’actuel 4e de Liga. Gonçalo Ramos fait aussi partie des joueurs suivis par Diego Simeone depuis plusieurs mois. En ce sens, un tel impliquant Gonçalo Ramos, Julian Alvarez et Kang-in Lee est susceptible de faire le bonheur de toutes les parties. Reste à voir si cet échange déguisé à trois bandes se concrétisera lors du prochain mercato estival.
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Pierre Sage élu meilleur entraîneur de Ligue 1

Mais du coup... tu n'es qu'à 3 points, de cette équipe qui perd contre les gros, ton super entraîneur avec son super budget il as fait quoi ? Perdu contre les gros aussi ? => il est faible Perdus contre les petits => il est faible

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Timber aussi, ce n'est pas eux qu'il faut vendre en priorité.

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Pas vraiment une super idée, un galtier me semble plus armé.

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Ah tiens du copier/coller, whaouh quelle créativité, au moins tu confirmes que le ridicule ne tue pas 😂🤣😂

Miracle au PSG, Julian Alvarez débarque pour moins de 100 ME

La finalité représente toujours la somme de 150M pour 1 joueur, drôle de façon de faire de la comptabilité et de la gestion... désolé mais je suis agnostique alors les miracles...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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