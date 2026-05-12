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Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs

PSG12 mai , 12:20
parCorentin Facy
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Peu actif l’été dernier, le PSG souhaite frapper fort lors du prochain mercato. Le club de la capitale s’attaque à Julian Alvarez et n’a pas peur de lâcher une très grosse somme, environ 150 millions d’euros.
Un an après s’être montré très discret sur le marché des transferts avec les recrutements de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain sera bien plus actif à l’été 2026. Même en cas de seconde victoire consécutive en Ligure des Champions, le champion d’Europe en titre fera évoluer son effectif. L’idée est d’apporter du sang neuf, un peu plus de concurrence, et de compenser les éventuels départs d’indésirables ou de joueurs n’ayant pas encore prolongé. En attaque, Julian Alvarez a été identifié comme la priorité de Luis Campos et de Luis Enrique.
Le buteur de l’Atlético de Madrid est jugé très compatible à la philosophie de l’entraîneur parisien et fait l’objet d’un intense forcing de la part du PSG. Une information confirmée par El Chiringuito, qui nous apprend que le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid « négocient déjà » le transfert du champion du monde argentin. Le montant évoqué est « bien supérieur » à 150 millions d’euros selon le média espagnol, certain que Paris va payer une fortune pour s’octroyer les services de l’ancien joueur de Manchester City. Cela faisait une éternité que le PSG n’avait pas déboursé une telle somme.

Barcola sur le départ au mercato ?

Mais dans ce dossier, Luis Campos ne veut pas faire n’importe quoi comme le rapporte le site El Gol Digital, qui précise que pour boucler une telle opération, le champion de France souhaite vendre trois joueurs. L’idée est de financer en grande partie le transfert de Julian Alvarez, sans avoir à remettre au pot pour le Qatar. Trois éléments de l’effectif pourraient ainsi être sacrifiés. Les noms évoqués sont ceux de Kang-in Lee, de Gonçalo Ramos et plus surprenant, de Bradley Barcola.
L’international français, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, n’a toujours pas prolongé et les dirigeants franciliens commencent à craindre un départ à un an de la fin de son contrat pour un prix réduit, voire un départ libre dans deux ans. Un départ de l’ailier formé à l’OL rapporterait au minimum 100 millions d’euros. En y ajoutant au moins 30 millions d’euros pour Gonçalo Ramos et la même somme pour Kang-in Lee, le transfert de Julian Alvarez serait alors financé dans son intégralité. Reste à trouver des acheteurs pour ces trois joueurs, lesquels ne manqueront certainement pas de propositions. C’est vers un mercato très agité, mais aussi très excitant, que l’on se dirige donc au Paris Saint-Germain cet été.
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Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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