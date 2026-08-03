C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Le tirage au sort du barrage de la Ligue des Champions effectué ce lundi midi a réservé une mauvaise surprise à l’OL.

En cas de qualification face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire, les hommes de Bruno Genesio affronteront Fenerbahçe ou Sturm Graz. Une grosse affiche sera donc au menu de Lyon, qui aurait évidemment préféré tomber sur l’option Olympiakos ou Nimegue. Il ne reste qu’à espérer que Fenerbahçe, qui fait office d’épouvantail dans ces barrages de Ligue des Champions, chute lors de sa double confrontation face à Sturm Graz pour s’éviter un barrage très compliqué au coeur du mois d’août.