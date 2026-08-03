C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon
comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv
Un peu comme toi en fait ?
Occupe toi de toi déjà, ca sera déjà pas si mal.
Ca c'est la carte postale qu'on veux donner a Marseille.
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🚨 En cas de qualification face au Sparta Prague, l'OL affrontera le vainqueur du duel Fenerbahçe 🇹🇷 🆚 Sturm Graz 🇦🇹 en barrages de Ligue des Champions ! 🇪🇺 📆 Aller : 18-19 août | Retour : 25-26 août L'OL recevrait au match retour ! 🏟️ #TeamOL #UCL