C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

OL03 août , 12:26
parCorentin Facy
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Le tirage au sort du barrage de la Ligue des Champions effectué ce lundi midi a réservé une mauvaise surprise à l’OL.
En cas de qualification face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire, les hommes de Bruno Genesio affronteront Fenerbahçe ou Sturm Graz. Une grosse affiche sera donc au menu de Lyon, qui aurait évidemment préféré tomber sur l’option Olympiakos ou Nimegue. Il ne reste qu’à espérer que Fenerbahçe, qui fait office d’épouvantail dans ces barrages de Ligue des Champions, chute lors de sa double confrontation face à Sturm Graz pour s’éviter un barrage très compliqué au coeur du mois d’août.
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Derniers commentaires

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Oui ils ont fait honneur l'OM 🤣🤣 toi t'es un bon

OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons

comme si tu connaissais a part sur BFM..... viens et arrete de regarder la tv

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Un peu comme toi en fait ?

C1 : L’OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en barrage

Occupe toi de toi déjà, ca sera déjà pas si mal.

OM : Leeds abandonne Paixao pour deux raisons

Ca c'est la carte postale qu'on veux donner a Marseille.

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