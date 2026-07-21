OL : Suspendu deux ans, un joueur hurle à la fake-news

OL : Suspendu deux ans, un joueur hurle à la fake-news

OL21 juil. , 18:00
parQuentin Mallet
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Prêté par l'Olympique Lyonnais au Stade Briochin la saison dernière, Pierre-Antoine Dorival a écopé d'une suspension de 2 ans après avoir commis un « acte de brutalité » sur un arbitre selon la presse bretonne.
C'est une affaire qui a failli passer inaperçue. Le 25 juin dernier, la commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football a infligé à Pierre-Antoine Dorival une suspension de deux ans. Une sanction particulièrement lourde qui est arrivée après que le joueur au Stade Briochin par l'Olympique Lyonnais s'est rendu coupable d'un « acte de brutalité » sur un officiel, révèlent Le Télégramme et Foot-Amateur.
Le 15 mai dernier, lors d'un match de championnat face au Versailles FC, le jeune milieu sénégalais a reçu un carton rouge et a été expulsé dans la foulée. En colère contre l'arbitre, « M. DIATTA DORIVAL s’est approché de lui à la limite du front contre front et l’a saisi par le bas du dos avec sa main et l’a pincé fortement », indique le rapport de la commission de discipline. Mais l'exactitude des faits a du mal à faire consensus.

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Dorival dément en bloc

Car la version officielle n'est en fait que celle de l'arbitre central. Au cours de l'audition, l'assistante numéro 1 a affirmé qu'elle n'avait pas vu les faits car elle se situait trop loin de l'action à ce moment-là. Même chose pour l'arbitre délégué qui n'a rien vu de ses propres yeux. De son côté, l'assistant numéro 2 a confirmé les propos des autres officiels, pourtant, ces derniers ne tiennent pas les mêmes. De quoi jeter un certain flou sur la précision de l'événement.
Quant à Pierre-Antoine Dorival, le joueur appartenant à l'OL a reconnu la faute et la raison de son exclusion, mais réfute totalement l'agression et les insultes. Et si la commission a confirmé qu'aucune preuve vidéo n'avait été fournie, cette dernière se base uniquement sur les dires de l'arbitre central. En l'occurrence, Pierre-Antoine Dorival a de ce fait écopé d'une lourde suspension de 2 ans, de laquelle il peut encore faire appel. Le Télégramme conclut d'ailleurs en indiquant que l'intéressé a été mis à pied à titre conservatoire par l'OL avec interdiction de s'entrainer, en attendant un entretien de licenciement attendu le 27 juillet.
De son côté, Dorival a simplement démenti ces informations via son compte Instagram, criant à la fake-news sans préciser si c'est sur sa suspension, son appel sur la durée de la suspension ou le fait que l'OL souhaite se défaire de lui.
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D'accord je note

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parle français au moins ou soit plus courtois

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^

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On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎

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