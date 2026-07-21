PSG : Luis Campos sauve le Qatar d’un mauvais coup

PSG : Luis Campos sauve le Qatar d’un mauvais coup

PSG21 juil. , 17:30
parGuillaume Conte
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Les Anglais sont fous au mercato et le PSG n'a pas voulu entrer dans la danse pour Morgan Rogers, qui rejoint Chelsea pour 138 millions d'euros.
A la recherche d’un joueur offensif pour cet été, le PSG a ciblé Ferran Torres. Le nom de l’attaquant espagnol est arrivé tardivement, mais tout de même avant son but en finale de la Coupe du monde. Il faut dire qu’avant de débuter le forcing pour essayer d’extirper le Barcelonais de sa dernière année de contrat du FC Barcelone, le PSG appréciait les qualités de Morgan Rogers.

Rogers acheté 50 % au-dessus de sa valeur

Moins décisif sur Ferran Torres au Mondial, l’attaquant d’Aston Villa a néanmoins démontré qu’il avait des grosses capacités à faire des différences et à peser sur les défenses, avec deux passes décisives au total. Un profil qui plait à Luis Enrique, qui aimerait bien avoir un vrai numéro 9 dans son effectif afin de donner encore plus de pouvoir à ses autres attaquants.
Mais si Paris était chaud pour tenter de faire venir Morgan Rogers, la presse anglaise affirme que la gourmandise d’Aston Villa a coupé court à toutes les discussions. Quand on connait le mercato de Premier League et les transferts de joueurs anglais entre les clubs du championnat, l’addition monte très vite et même Nasser Al-Khelaïfi a du mal à suivre.
Ainsi, Morgan Rogers est rapidement arrivé dans le viseur de Chelsea, qui a mis 138 millions d’euros pour faire venir l’ancien buteur de Middlesbourgh, qui prendra une belle commission au passage. A 23 ans, l’attaquant anglais est acheté 50 % au-dessus de sa valeur marchande du mois de juin. Même si ces chiffres ne se vérifient pas toujours, il est rare de dépasser d’autant la valeur d’un joueur pour un transfert majeur. Mais Chelsea n’a pas rechigné et continue de miser très gros sur le recrutement, sans se soucier des flops précédents. Il faut dire que la présence d’Arsenal sur le coup a permis à Aston Villa de faire monter les prix, le PSG assistant de loin à cette bataille jugée disproportionnée.
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D'accord je note

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parle français au moins ou soit plus courtois

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^

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On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎

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A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2

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