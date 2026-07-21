Officiel : L'OL prête un attaquant à Montpellier

Un an après avoir prêté Enzo Molebe à Montpellier, l’OL a de nouveau envoyé l’un de ses attaquants au sein du club héraultais. Le MHSC a officialisé ce mardi la signature en prêt de Daryll Benlahlou, buteur de 20 ans, jusqu’à la fin de la saison.

« Auteur de dix buts et quatre passes décisives en 24 rencontres de National 3 la saison passée, ce joueur offensif qui aime bien toucher le ballon, décrocher, jouer entre les lignes et combiner, va découvrir le monde professionnel et le Championnat de France de Ligue 2 au MHSC cette saison. Après avoir paraphé son 1er contrat pro avec l’OL (où il est arrivé en 2015), en fin de saison dernière, Daryll Benlahlou débarque au MHSC sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Bienvenue à notre nouveau numéro 23 » écrit le club montpelliérain sur son site officiel.