Officiel : L'OL prête un attaquant à Montpellier

D'accord je note
parle français au moins ou soit plus courtois
Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^
On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎
A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2
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🚨✍️ #MercatoMHSC 👋 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 🧡 📸 𝐃𝐚𝐫𝐲𝐥𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐥𝐚𝐡𝐥𝐨𝐮 📝 mhscfoot.com/articles/2026-…