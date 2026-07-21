Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^
On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎
A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2
Déjà ce n'était pas terrible avec Lyon, c'est un joueur moyen
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