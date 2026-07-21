Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

OL21 juil. , 17:00
parGuillaume Conte
9
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OL continue son mercato malgré les besoins de vendre. Un défenseur central autrichien repéré au Portugal est tout proche de signer.
A la recherche d’un attaquant de pointe pour les prochains jours afin d’être dans les meilleures dispositions possibles pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, l’OL est sur le point de faire venir… un défenseur central. Visiblement, malgré la mission confiée par Paulo Fonseca de lui trouver un numéro 9, Matthieu Louis-Jean ne compte pas laisser passer une belle opportunité si elle se présente.
Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, l’OL et Estoril discutent du transfert de Felix Bacher. Cela porte sur une indemnité de plus de 4 millions d’euros, afin de convaincre le club portugais de lâcher ce rugueux central autrichien de 25 ans, arrivé libre à Estoril en 2024. Un pari osé effectué au Portugal, qui ressemble un peu à celui fait pour faire venir Ruben Kluivert, qui était passé sous les radars de nombreux clubs. L'accord semble proche selon le média spécialisé.
L’OL souhaite recruter un défenseur central cet été. En théorie, il y a des joueurs à ce poste, mais tous ne conviennent pas à Paulo Fonseca. Duje Caleta-Car est mis sur la liste des transferts, Moussa Niakhaté est indétrônable, tandis que Clinton Mata et Ruben Kluivert sont polyvalents, mais pas forcément des titulaires indiscutables dans l’axe. Nicolas Tagliafico peut rendre des services à ce poste, tandis que le jeune Noham Kamara est encore trop tendre pour être considéré comme un joueur majeur à ce poste.
Voilà qui explique la volonté de l’OL de faire venir Felix Bacher, qui a encore deux ans de contrat avec Estoril. Sa valeur est, selon les sites spécialisés, de 6 ME, preuve que ses performances au Portugal ont impressionné, puisqu’il était arrivé par la petite porte en provenance du WSG Tirol.
Articles Recommandés
Capture d’écran 2026-07-21 à 19.06.50
OL

Officiel : L'OL prête un attaquant à Montpellier

Lom Depense 40 Me Pour Faire Signer Trois Joueurs
OM

L'OM dépense 40 ME pour faire signer trois joueurs

28 Euros Le Match Amical A La Tv Les Fans Des Verts En Larmes
ASSE

28 euros le match amical à la TV, les fans des Verts en larmes

Ol Suspendu Deux Ans Un Joueur Hurle A La Fake News
OL

OL : Suspendu deux ans, un joueur hurle à la fake-news

Fil Info

21 juil. , 19:08
Officiel : L'OL prête un attaquant à Montpellier
21 juil. , 19:00
L'OM dépense 40 ME pour faire signer trois joueurs
21 juil. , 18:30
28 euros le match amical à la TV, les fans des Verts en larmes
21 juil. , 18:00
OL : Suspendu deux ans, un joueur hurle à la fake-news
21 juil. , 17:30
PSG : Luis Campos sauve le Qatar d’un mauvais coup
21 juil. , 16:30
Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui
21 juil. , 16:00
L'Argentine exclue du Mondial 2030, une pétition explose les compteurs
21 juil. , 15:30
Rennes : Ce transfert à 25 ME sur le point de capoter
21 juil. , 15:00
OM : Haissem Hassan, le coup de coeur de Lorenzi

Derniers commentaires

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Et toi ton seum n egal que toi tu es meme au dessus du footeux lecheur d anus de chien ^^

Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

On peut même plus bloquer les comptes, depuis que foot01 a été racheté 👎

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

A Lyon ne peuvent que signer des joueurs moyens c'est tout, niveau L1 voire L2

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

Déjà ce n'était pas terrible avec Lyon, c'est un joueur moyen

Memphis Depay refuse l'OM, trop pauvre pour lui

A

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading