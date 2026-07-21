Recrue en vue, l'OL fait encore une très bonne affaire au Portugal

L'OL continue son mercato malgré les besoins de vendre. Un défenseur central autrichien repéré au Portugal est tout proche de signer.

A la recherche d’un attaquant de pointe pour les prochains jours afin d’être dans les meilleures dispositions possibles pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, l’OL est sur le point de faire venir… un défenseur central. Visiblement, malgré la mission confiée par Paulo Fonseca de lui trouver un numéro 9, Matthieu Louis-Jean ne compte pas laisser passer une belle opportunité si elle se présente.

Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, l’OL et Estoril discutent du transfert de Felix Bacher. Cela porte sur une indemnité de plus de 4 millions d’euros, afin de convaincre le club portugais de lâcher ce rugueux central autrichien de 25 ans, arrivé libre à Estoril en 2024. Un pari osé effectué au Portugal, qui ressemble un peu à celui fait pour faire venir Ruben Kluivert, qui était passé sous les radars de nombreux clubs. L'accord semble proche selon le média spécialisé.

L’OL souhaite recruter un défenseur central cet été. En théorie, il y a des joueurs à ce poste, mais tous ne conviennent pas à Paulo Fonseca. Duje Caleta-Car est mis sur la liste des transferts, Moussa Niakhaté est indétrônable, tandis que Clinton Mata et Ruben Kluivert sont polyvalents, mais pas forcément des titulaires indiscutables dans l’axe. Nicolas Tagliafico peut rendre des services à ce poste, tandis que le jeune Noham Kamara est encore trop tendre pour être considéré comme un joueur majeur à ce poste.

Voilà qui explique la volonté de l’OL de faire venir Felix Bacher, qui a encore deux ans de contrat avec Estoril. Sa valeur est, selon les sites spécialisés, de 6 ME, preuve que ses performances au Portugal ont impressionné, puisqu’il était arrivé par la petite porte en provenance du WSG Tirol.