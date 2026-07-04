Michael Olise au PSG, l'impardonnable bourde de Luis Campos

Le PSG a eu l’occasion de faire signer Michael Olise il y a trois ans, mais le club parisien n’était pas convaincu par le potentiel de celui qui est aujourd’hui estimé à plus de 200 millions d’euros.

Meilleur passeur de la Coupe du monde 2026, Michael Olise fait indiscutablement partie des prétendants au prochain Ballon d’Or . Auteur d’une saison monstrueuse avec le Bayern Munich, le meneur de jeu de l’équipe de France est un rouage essentiel des Bleus durant ce Mondial. Même s’il n’a pas encore marqué, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est imposé comme un élément indispensable grâce aux offrandes qu’il offre à chaque match à Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain regarde forcément tout cela avec beaucoup d’attention.

Le PSG a refusé Olise il y a trois ans

Très courtisé durant ce mercato estival, Olise est la cible du Real Madrid et du PSG. Dans la capitale française, les regrets sont énormes car PSG Inside Actu révèle que le double champion d’Europe en titre aurait pu mettre la main sur Michael Olise il y a trois ans, lorsque le natif de Londres évoluait encore sous les couleurs de Crystal Palace. Le compte insider sur X révèle que le PSG suivait l’actuel attaquant du Bayern Munich dès 2022.

« Mais au moment de faire son choix entre le Bayern Munich et le PSG, certains dirigeants parisiens avaient des doutes. Ils n'étaient pas totalement convaincus qu'Olise puisse franchir un cap, notamment en Ligue des Champions. C'est finalement pour cette raison qu'il a rejoint le club bavarois » raconte PSG Inside Actu. Une information qui risque de faire naître d’immenses regrets chez les supporters parisiens. En 2026, la situation de Michael Olise a bien changé puisque le Bayern Munich réclame entre 180 et 200 millions d’euros pour le vendre selon le compte X.