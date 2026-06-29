PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

PSG29 juin , 22:35
parGuillaume Conte
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Maghnès Akliouche ne s'en cache plus, il aimerait signer au PSG cet été. Le club de la capitale va devoir faire un gros effort financier.
En pleine Coupe du monde, le PSG continue de préparer ses achats estivaux. Luis Campos aimerait bien faire venir Yan Diomandé, et semble avoir gagné le coeur de l’international ivoirien. C’est aussi le cas pour un deuxième joueur offensif ciblé cet été : Maghnès Akliouche. Le meneur de jeu essaye de gratter un peu de temps de jeu dans cette équipe de France qui ne manque pas de talents offensifs, et où Rayan Cherki est remplaçant. Il n’empêche que sa belle fin de saison et sa sélection pour la Coupe du monde ont fini de décider Luis Enrique et Luis Campos, qui le veulent pour la saison prochaine.

Monaco rêve d'une vente à la Luis Campos

Le Monégasque est également partant, ce qui va faciliter grandement les discussions. Il faudra tout de même trouver un accord avec l’AS Monaco, qui se veut très gourmand. Mettant en avant l’intérêt de plusieurs clubs anglais, la formation du Rocher estime qu’elle pourra laisser partir son meneur de jeu contre une somme de 70 millions d’euros.
Un prix copieux pour un joueur estimé à 50 millions d’euros sur les sites spécialisés, et qui sort d’une saison correcte, avec 7 buts et 11 passes décisives en 43 matchs. Mais le pur produit de l’AS Monaco possède encore deux ans de contrat, et l’heure d’une belle vente a sonné pour l’ASM. West Ham avant d’être relégué en Championship et Liverpool au printemps se sont aussi renseignés sur lui dernièrement, sans aller bien loin.
De quoi motiver une petite baisse de tarif ? Le PSG l’espère mais le club de la Principauté a bien l’intention de retrouver ses habitudes en vendant très bien ses joueurs les plus prometteurs. Il n’y a pas si longtemps, un certain Luis Campos avait vendu Kylian Mbappé au PSG pour 180 millions d’euros, et une vente à 70 ME ferait tout de même entrer Akliouche dans le Top5 des plus gros transferts de l’ASM.
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