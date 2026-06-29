PSG : Monaco annonce le prix pour Akliouche

Tu oublies que ce qui compte en 1er, c est l avis du joueur, tout comme celui de son agent dont la com peut aussi dépendre du montant transfert et du club où son joueur atterrit, et si le joueur n a pas envie de partir dans le club que son club employeur veut lui imposer juste pour faire chier MU, le joueur à tout à fait le droit de refuser et de rester vu qu il est sous contrat , donc non, on ne fait pas de transfert comme on vend des pizzas, y a trop de variables, tu peux pas sortir un plan pour Greenwood en 1h 😁
Et elle sait s'entourer et déléguer contrairement à Aulas
La meilleure présidente loin devant Textor et les dernières années d'Aulas
reste pas trop derriere ta maman par contre, c'est degueux....on parle de football, detends toi, achete toi une vie mdr
premiere vente ? si c'est un pret sans obligation d'achat c'est encore un satisfait ou remboursé, c'est pourri !!!!!
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Le Brésil de Marquinhos se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 👏🇧🇷