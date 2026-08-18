Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

Les transferts de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye à Liverpool pourraient rapidement se décanter. Le PSG serait favorable à l’idée de vendre les deux joueurs pour un total de 175 millions d’euros.

Bientôt le dénouement dans le double dossier Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye à Liverpool ? Très gourmand au début des négociations, le Paris Saint-Germain serait finalement enclin à faire un petit effort pour faciliter le départ de son international français et de son attaquant sénégalais chez les Reds. Après avoir réclamé jusqu’à 170 millions d’euros pour Bradley Barcola uniquement, le PSG est enclin à vendre ses deux attaquants… pour 175 millions d’euros. C’est en tout cas ce que croit savoir le journaliste Romain Collet Gaudin sur X.

« Le PSG ok pour vendre Barcola et Mbaye pour une somme de 175M€ à Liverpool. Mais attention Arsenal est toujours intéressé par Barcola ! » a fait savoir notre confrère. Une information qui va forcément irriter les supporters parisiens, lesquels espéraient que le Paris SG allait récupérer au moins 200 millions d’euros grâce à ces deux départs. La question est maintenant de savoir si Arsenal, très intéressé par Bradley Barcola pour renforcer son côté gauche après la signature avortée de Vinicius Junior, fera réellement son arrivée en fanfare dans le dossier. Si tel était le cas, alors les prix pourraient grimper et jouer en faveur du Paris SG.

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