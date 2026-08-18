Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

PSG18 août , 21:00
parCorentin Facy
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Les transferts de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye à Liverpool pourraient rapidement se décanter. Le PSG serait favorable à l’idée de vendre les deux joueurs pour un total de 175 millions d’euros.
Bientôt le dénouement dans le double dossier Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye à Liverpool ? Très gourmand au début des négociations, le Paris Saint-Germain serait finalement enclin à faire un petit effort pour faciliter le départ de son international français et de son attaquant sénégalais chez les Reds. Après avoir réclamé jusqu’à 170 millions d’euros pour Bradley Barcola uniquement, le PSG est enclin à vendre ses deux attaquants… pour 175 millions d’euros. C’est en tout cas ce que croit savoir le journaliste Romain Collet Gaudin sur X.
« Le PSG ok pour vendre Barcola et Mbaye pour une somme de 175M€ à Liverpool. Mais attention Arsenal est toujours intéressé par Barcola ! » a fait savoir notre confrère. Une information qui va forcément irriter les supporters parisiens, lesquels espéraient que le Paris SG allait récupérer au moins 200 millions d’euros grâce à ces deux départs. La question est maintenant de savoir si Arsenal, très intéressé par Bradley Barcola pour renforcer son côté gauche après la signature avortée de Vinicius Junior, fera réellement son arrivée en fanfare dans le dossier. Si tel était le cas, alors les prix pourraient grimper et jouer en faveur du Paris SG.

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Reste que de son côté, Bradley Barcola a donné son accord à Liverpool depuis plusieurs semaines et selon les derniers échos de la presse britannique, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais n’a aucunement l’intention de faire faux bon à Liverpool. Priorité du nouvel entraîneur Andoni Iraola depuis de longues semaines, l’international tricolore sait qu’il est désiré à Liverpool et qu’une place de titulaire l’attend sur le côté gauche de l’attaque des Reds. Quant à Ibrahim Mbaye, et comme indiqué lundi soir, il a lui aussi donné son accord à Liverpool pour un contrat de cinq ans. Il est perçu par le staff anglais comme une vraie solution d’avenir pour le poste d’ailier droit, déserté après le départ de Mohamed Salah en fin de contrat cet été.
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Intellectuellement tu es d une grande discrétion, reste unique vraiment, n essaye jamais de t'améliorer...

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tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne

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