Openda lance l'OL et climatise le Fener (vidéo)

Openda lance l'OL et climatise le Fener (vidéo)

OL18 août , 21:47
parCorentin Facy
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Première mi-temps parfaite pour l'OL face au Fenerbahçe en barrage aller de Ligue des Champions. Au terme de 45 minutes maîtrisées, l'équipe de Paulo Fonseca mène 0-1 en Turquie grâce à un joli but de la tête de Loïs Openda, à la réception d'un centre parfait du capitaine lyonnais Corentin Tolisso.

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Le PSG craque à 175 ME pour Barcola et Mbaye

tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne

LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe

Un Skriniar normalement arbitré c'est carton rouge au bout de 20 minutes. L'arbitre n'a pas eu les couilles face au public turc...

Tout sauf l'OM, cet ancien du PSG climatise Marseille

Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").

OL : Openda cartonne, une question folle se pose

Dommage que ce soit le seul au niveau devant.....

LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe

Greenwood et sa spéciale,avec un grand Abner sur le but de l'anglais, sans oublier skriniar et sa spéciale, y en a pour tous les goûts.

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