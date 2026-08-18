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LdC : L’OL réussit un match de patron à Fenerbahçe

Ligue des Champions18 août , 22:48
parCorentin Facy
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Barrage aller de Ligue des Champions
Fenerbahçe - OL : 1-1
Buts : Openda (40e) pour l’OL ; Greenwood (47e) pour Fenerbahçe
L’OL a réussi un match très solide en Turquie pour arracher un excellent match nul sur la pelouse de Fenerbahçe (1-1). Les Gones auraient même pu l’emporter grâce à Openda sans un bijou de Greenwood.
On promettait l’enfer à l’Olympique Lyonnais face aux stars de Fenerbahçe ce mardi soir en barrage aller de Ligue des Champions. Les hommes de Paulo Fonseca faisaient pourtant plus que résister en première mi-temps. Dominateurs et supérieurs techniquement, les coéquipiers de Corentin Tolisso concrétisaient leur excellente première mi-temps avec le but de Loïs Openda. L’attaquant belge était à la conclusion d’un centre de Tolisso et ouvrait le score d’une belle tête. Un avantage mérité pour Lyon à la mi-temps… mais qui ne durait malheureusement pas longtemps.
Dès la 47e minute de jeu, Mason Greenwood égalisait d’une frappe splendide en lucarne opposée qui ne laissait aucune chance au gardien lyonnais Greif. La seconde mi-temps était plus équilibrée mais l’OL avait encore des occasions. Openda trouvait par exemple le poteau, faisant trembler la défense et le public turc. Le match se terminait finalement sur le score de 1-1, un excellent résultat pour l’OL dans cette manche aller une semaine avant le retour au Groupama Stadium. Il faudra maintenant arracher la qualification pour la Ligue des Champions face aux supporters lyonnais.

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tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne

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