OL : Openda cartonne, une question folle se pose

OL : Openda cartonne, une question folle se pose

OL18 août , 23:21
parCorentin Facy
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Loïs Openda a réalisé un match plein face au Fenerbahçe ce mardi soir en barrage aller de Ligue des Champions (1-1). Buteur, l’international belge a prouvé que son flop à la Juventus Turin était incompréhensible.
Recruté en prêt par l’Olympique Lyonnais en provenance de la Juventus Turin pour compenser les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick, Loïs Openda a déjà conquis les supporters rhodaniens. Très généreux lors de la double confrontation face au Sparta Prague, l’international belge a ouvert son compteur ce mardi face au Fenerbahçe. Buteur de la tête sur un centre de Corentin Tolisso, l’ex-attaquant de Lens et du RB Leipzig aurait même pu inscrire un doublé avec plus de réussite mais sa frappe en deuxième mi-temps a échoué sur le poteau.
Le match de Loïs Openda a impressionné les observateurs, à l’instar de Walid Acherchour : « Le bonheur d’avoir un joueur comme Lois Openda dans son équipe. On va le répéter toute la saison, je pense. Le travail qu’il fournit pour les copains, il est tellement généreux. Les appuis, le pressing, la connexion » a-t-il publié sur X. Son confrère du Winamax FC Sofiane Zouaoui est du même avis. Ce dernier se demande comment la Juventus Turin a pu le laisser filer : « Ces cons de la Juve ont laissé ce type, ils doivent avoir Haaland sûrement » a-t-il ironisé.
Avec plus de sérieux, de nombreux internautes et comptes communautaires se demandent encore, au vu de son niveau impressionnant, comment Loïs Openda a-t-il pu floper à Turin. « Comment Lois Openda a joué 34 matches avec la Juventus en ne marquant que deux petits buts… TANT MIEUX POUR L’OL ! Les Lyonnais ont récupéré un numéro 9 qui sait marquer et qui part au combat » a notamment publié ActuFoot.
@ThipOff, suivi par près de 70.000 internautes sur X, se pose la même question : « Openda est tellement au dessus des autres joueurs sur le terrain Comment ça a pu flop à la Juve? Tu sens qu’il a le plus haut niveau dans les jambes c’est fou ». L’arrivée du Belge à l’OL est en tout cas une aubaine pour le club rhodanien et pour Paulo Fonseca, lequel doit être ravi de pouvoir compter sur un numéro neuf de ce niveau pour la saison à venir.

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