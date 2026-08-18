TV : Téléfoot revient avec deux grandes nouveautés

Sur la sellette à la fin de la saison 2025-2026, Téléfoot est finalement maintenu sur TF1 pour la rentrée de septembre. De retour dans trois semaines, l’émission souhaite se renouveler avec quelques nouveautés.

Les fans de foot en clair qui ont l’habitude de regarder Téléfoot le dimanche matin sur TF1 ont eu quelques sueurs froides. Et pour cause, l’émission présentée par Grégoire Margotton chaque dimanche de 11 heures à midi était sur le point de disparaître de la grille de la première chaîne. In-extremis, Téléfoot a finalement sauvé sa peau mais souhaite se renouveler pour fidéliser son public et attirer de nouveaux téléspectateurs. Le compte spécialisé @Monascope7 fait le point sur le Téléfoot new-look qui attend les téléspectateurs à partir du 6 septembre prochain.

Première grande nouveauté déjà révélée il y a quelques semaines, un « After » de l’émission sera à suivre en direct sur la Chaîne L’Equipe à partir de 12h00. Au-delà de cet After, la formule « classique » de Téléfoot de 11h à 12h sur TF1 va également évoluer. On pourra notamment retrouver une nouvelle rubrique, le « Multiplex » qui reviendra en détail sur les 4 rencontres du samedi soir.

Téléfoot fait peau neuve à la rentrée

En effet, la nouvelle programmation de Ligue1+ joue clairement en faveur de Téléfoot avec plus de matchs à analyser grâce au retour du multiplex le samedi soir, au lieu du dimanche après-midi. Les affiches du vendredi soir et du samedi à 17 heures seront également analysées, images à la clé. Enfin, des coulisses, portraits et interviews exclusives seront toujours proposées, cela faisant le sel de l’émission depuis tant d’années.

Par ailleurs, le compte spécialisé affirme que « Téléfoot ira au plus près de la saison des Bleus et de son nouveau sélectionneur Zinedine Zidane ». Cerise sur le gâteau : TF1 a les droits TV des matchs de Ligue des Nations, ce qui facilitera le suivi des Bleus.