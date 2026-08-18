Nice officialise la signature d'Axel Witsel

L'OGC Nice a officialisé ce mardi soir la signature attendue d'Axel Witsel. L'international belge passé par l'Atlético de Madrid s'est engagé en faveur des Aiglons pour une saison plus une en option.

« C’est un plaisir de rejoindre l’OGC Nice. J’ai toujours suivi le club, avec qui j’ai même été en contact il y a quelques années. Dès que les dirigeants et le coach m’ont téléphoné, j’ai su que j’allais venir. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Je me sens bien physiquement et toujours frais mentalement. J’arrive avec beaucoup d’humilité et avec l’envie d’aider l’équipe à réaliser une belle saison, pour que le club revienne là où il doit être. J’ai hâte de me mettre au travail, de découvrir les supporters niçois et la L1 » s'est exprimé Axel Witsel sur le site officiel du Gym.