Kamil Grabara déchire sans hésiter l'offre de l'OM

Kamil Grabara déchire sans hésiter l'offre de l'OM

OM18 août , 22:00
parCorentin Facy
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Toujours à la recherche d’un gardien pour compenser le départ de Geronimo Rulli, l’OM a tenté Kamil Grabara selon la presse allemande. Mais le géant polonais d’1m95 a refusé l’offre marseillaise sans hésiter.
Qui sera le successeur de Geronimo Rulli dans les buts de l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027 ? A ce stade, la question est toujours en suspens dans la cité phocéenne. Doublure de l’Argentin l’an passé, Jeffrey de Lange va démarrer le championnat comme titulaire, vendredi soir face à Strasbourg au Vélodrome. Mais sera-t-il le dernier rempart de l’OM toute la saison alors que lui-même était tout proche de signer à Twente il y a quelques semaines ? Tandis que la piste Marcin Bulka est définitivement tombée à l’eau ces dernières heures, Grégory Lorenzi a tenté sa chance avec un autre international polonais selon la presse allemande.
Le média WAZ l’affirme, l’Olympique de Marseille a formulé une offre à Kamil Grabara, gardien de 27 ans qui évolue à Wolfsburg. Le Polonais souhaite quitter le club allemand, relégué la saison dernière en deuxième division, mais semble assez difficile à convaincre puisque nos confrères affirment que Grabara a refusé l’offre de l’OM car il espère trouver un club « plus attrayant ». Une preuve d’ambition de la part du gardien de Wolfsburg qui ne manquera pas de vexer la direction marseillaise.

L'OM pas assez attrayant pour Grabara

Car même si le club phocéen n’a plus les moyens qu’elle avait par le passé, elle reste une équipe du top 5 de Ligue 1 qualifiée pour l’Europa League. Cela ne suffit plus à priori pour convaincre certaines cibles de signer, y compris des joueurs relégués en deuxième division avec leur club. Sauf gros revirement de situation, Kamil Grabara, 1m95 et 6 sélections avec la Pologne, ne sera donc pas le futur gardien de l’Olympique de Marseille. A ce jour, deux pistes semblent encore d’actualité pour Grégory Lorenzi à ce poste. Celle menant au Turinois Michele Di Gregorio et celle menant au Toulousain Guillaume Restes.

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Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").

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