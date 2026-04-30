PSG : Manu Koné en finale pour signer à Paris !

Le PSG se montrera actif lors du prochain mercato, avec l’ambition de recruter un milieu de terrain. Quatre joueurs ont été identifiés par Luis Campos et Luis Enrique dont l’international français Manu Koné.

Très critiqué pour la gestion de son mercato estival en 2025, le Paris Saint-Germain ne compte pas répéter les mêmes erreurs en juin prochain. Luis Campos et Luis Enrique apporteront quelques retouches à l’effectif, même s’il n’est pas imaginable pour eux de tout bouleverser. Au milieu de terrain, la volonté des deux hommes est de renforcer l’équipe avec un joueur afin d’apporter plus de concurrence à Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery.

Le Paris SG souhaite faire venir un joueur au profil plus défensif et selon PSG Inside Actu, une short-list finale de six noms a été dressée par le club parisien. Parmi ces six noms, quatre ont fuité : Manu Koné (Rome), Carlos Baleba (Brighton), Ayyoub Bouaddi (Lille) et Mateus Fernandes (West Ham). Ces quatre joueurs sont suivis de très longue date par la cellule de recrutement du PSG et figurent dans la « short-list finale du club » selon le compte spécialisé sur X, qui précise qu’un seul de ces joueurs rejoindra le Paris Saint-Germain cet été.

Le champion d’Europe en titre cherche un renfort adapté au jeu prôné par Luis Enrique, capable de rapidement s’intégrer dans l’effectif, avec un impact défensif important et un fort potentiel. D’un point de vue financier, tous ces joueurs sont valorisés à des niveaux équivalents, entre 40 et 70 millions d’euros. Chez les supporters du PSG, un nom revient avec insistance, celui de Manu Koné. Rien de vraiment étonnant puisque l’ancien joueur de Toulouse connaît la Ligue 1 et a impressionné en équipe de France ces deux dernières années.

Il pourrait d’ailleurs être titulaire au côté d’Aurélien Tchouaméni en équipe de France durant la Coupe du monde, un élément susceptible de faire gonfler son prix dans l’optique du prochain mercato. Reste à voir si le milieu de terrain français de la Roma sera le premier choix de Luis Enrique et de Luis Campos. Une chose est en tout cas certaine, le Paris SG se montrera actif l’été prochain. Et de potentiels départs (Ruiz ? Lee ?) pourraient inciter le club parisien à faire venir d’autres joueurs dans l’entrejeu.