PSG : Zabarnyi exfiltré en Premier League, c'est confirmé

Le PSG ne le confirmera pas publiquement, mais l'intérêt de Liverpool pour Illya Zabarnyi ouvre la porte à un départ du défenseur ukrainien, qui n'a pas su s'imposer à Paris.

Comme l’été dernier, Liverpool ne manque pas de moyens financiers pour se renforcer. Au niveau de la défense centrale, Jérémy Jacquet a déjà igné pour 70 millions d’euros, mais les Reds ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Et c’est toujours en France que le club de la Mersey regarde.

En effet, la source anglaise spécialisée sur Liverpool DaveOKCKOP explique que, depuis quelques semaines, des intermédiaires proposent Illya Zabarnyi à la formation désormais dirigée par Andoni Iraola. Bien évidemment, il n’aura échappé à personne que l’entraîneur espagnol avait su tirer le meilleur de l’Ukrainien en 2024-2025, quand les deux hommes collaboraient ensemble à Bournemouth.

Et vu que le défenseur central a du mal à s’imposer au PSG, au point d’avoir disparu des radars lors des matchs décisifs de Ligue des Champions, la rumeur a repris de l’ampleur ces dernières heures. La source anglaise souligne que Zabarnyi ne demande pas spécialement à quitter Paris, mais que tout le monde pourrait y trouver son compte en cas de transfert à Liverpool. L’Ukrainien tenterait de se relancer en Premier League , où il a brillé il y a peu. Le PSG limiterait la casse avec un joueur que Luis Enrique apprécie, mais qui ne parvient clairement pas à s’imposer en France. Malgré des qualités évidentes, le défenseur central paye sa lenteur et des erreurs souvent fatales, notamment dans la première phase de Ligue des Champions.

Aucune discussion concrète n’a eu lieu entre les deux clubs, mais le fait que le PSG cherche une doublure à Achraf Hakimi avec un joueur capable de jouer à droite comme dans l’axe, pourrait être l’élément déclencheur d’un départ de Zabarnyi cet été. C’est en tout cas un dossier que Liverpool suit avec attention, Iraola étant un grand fan du joueur formé du Dynamo Kiev. Il restera à savoir la position des deux clubs quand il sera l'heure de parler des chiffres, le PSG n'ayant pas envie de perdre la face dans ce joueur recruté il y a seulement un an pour quasiment 70 ME tout de même.