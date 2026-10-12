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Malo Gusto au PSG, Chelsea attend une offre

PSG
parJérôme Capton
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Chelsea ne ferme plus la porte à un départ de Malo Gusto, mais les Blues attendent une offre raisonnable pour le défenseur international français. Ce dernier ne partira que si le projet sportif proposé l'attire, et c'est le cas avec le Paris Saint-Germain.
A 23 ans, Malo Gusto a encore trois ans et demi de contrat avec Chelsea, mais sa carrière pourrait rebondir rapidement. Selon Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky, le club de Londres est désormais à l'écoute du marché pour l'international tricolore, lequel avait été évalué à 88 millions d'euros lors du dernier mercato d'été. Notre confrère précise que de son côté, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais n'est pas déterminé à quitter Chelsea, mais que si une équipe capable de l'inviter à relever un vrai challenge se manifeste, alors il ne refusera pas une offre. Et justement, le Paris Saint-Germain, qui suit le dossier depuis plusieurs mois, est prêt à avancer ses pions, affirme notre confrère.

Le PSG cherche ce profil

« Paris continue de chercher des solutions pour renforcer son couloir droit. Le club de la capitale souhaite notamment disposer d’un joueur capable d’occuper le poste de latéral, mais également de dépanner dans l’axe. Une polyvalence qui correspond aux qualités de Malo Gusto et pourrait en faire une option intéressante pour le recrutement parisien », explique Sacha Tavolieri. Cela pourrait se faire d'autant plus facilement que Chelsea est disposé à revoir son appétit financier à la baisse, même s'il ne faut pas s'attendre à une grande braderie. Même si Transfermarkt valorise le défenseur de l'équipe de France et des Blues à 35 millions d'euros, le PSG ne pourra pas se l'offrir pour une somme aussi faible.
En signant chez les doubles champions d'Europe, Malo Gusto serait en concurrence avec Achraf Hakimi, de quoi lui apporter le vrai challenge que le défenseur de Chelsea attend pour quitter Chelsea. Reste qu'au moment où le natif de Décines n'a pas été très convaincant sous les ordres de Zinedine Zidane en équipe de France, rejoindre le PSG pourrait devenir un problème s'il n'a pas le temps de jeu qu'il espère.

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L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

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ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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