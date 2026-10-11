PSG : La LFP doit mettre fin au turn over de Luis Enrique

Le PSG a fait le travail face au Mans ce samedi soir en Ligue 1. Luis Enrique avait une nouvelle fois largement fait tourner son effectif, une habitude qui commence à agacer certains observateurs.

Le Paris Saint-Germain a bien préparé son déplacement à Manchester City, prévu la semaine prochaine en Ligue des champions, en s’imposant face au Mans ce samedi soir en Ligue 1. Les champions d’Europe reprenaient en douceur après une longue trêve internationale. Pour l’occasion, Luis Enrique avait largement fait tourner son effectif, laissant notamment Nuno Mendes et Ousmane Dembélé au repos. Une gestion qui pose question chez certains observateurs, à l’image de Mathieu Grégoire, qui ne verrait pas d’un mauvais œil l’idée de s’inspirer de la NBA pour encadrer la mise au repos des stars.

Le PSG bientôt sanctionné ?

Dans les colonnes de L’Équipe, le journaliste a en effet avancé cette idée afin de mieux préserver, selon lui, l’équité du championnat.

« Au printemps, quand l'altitude européenne s'élève, on assiste à des reports de match ubuesques, l'inamovible champion de France demandant à décaler les rencontres pour reposer ses fines lames, alors qu'il passe les trois quarts de la saison à offrir de larges plages de repos à ces mêmes fines lames.

Outre-Atlantique, confrontée à ce même phénomène de load management, la mise au repos préventive des stars qui dévalorisait de grandes affiches largement diffusées, la NBA a décidé d'appliquer une réglementation plus stricte, rappelant aux vedettes que l'important, c'est de participer. Le prochain détenteur des droits télé du foot français aura peut-être l'occasion d'y penser. »

Le PSG est néanmoins critiqué pour ses récentes prestations, notamment en Ligue 1. Certains observateurs s’inquiètent de voir Paris ne pouvoir compter que sur douze ou treize joueurs réellement fiables au plus haut niveau. Cela n’a toutefois pas empêché Luis Enrique d’enchaîner deux succès en Ligue des champions grâce à sa gestion de l’effectif, ce qui constitue sans doute l’un des principaux motifs de satisfaction pour l’entraîneur espagnol.

Reste à savoir si la LFP décidera de faire évoluer les règles en matière de calendrier et de gestion des rencontres, une éventualité qui pourrait directement avoir des conséquences sur le PSG.