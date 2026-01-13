ICONSPORT_282221_0142

Luis Enrique emballé par la défaite du PSG

PSG13 janv. , 7:00
parGuillaume Conte
10
Le PSG est éliminé de la Coupe de France, après sa défaite à domicile dans le derby face au Paris FC, et cela ne perturbe pas Luis Enrique, ravi du niveau affiché par son équipe.
Voir le PSG se faire sortir de la Coupe de France dès les 16es de finale, à domicile, face à une équipe de bas de tableau de Ligue 1, c’est une surprise que pas grand monde n’avait vu venir. Certes seulement quatre jours après la victoire épique dans le Trophée des Champions face à l’OM à Koweit City, les jambes n’étaient pas forcément fraiches. Mais Luis Enrique n’a voulu trouver aucune excuse à ses troupes, qui ont simplement été maladroites devant le but, et pas spécialement mauvaises dans le jeu.
L’entraineur du PSG n’a rien à reprocher à ses joueurs sur la qualité du jeu produit, et estime donc que ce revers n’est pas spécialement inquiétant pour la suite de la saison. « Je pense que c’est très facile de définir ce match. C’était un match très compliqué, mais on a très bien joué. On a bien fait le boulot, on a dominé le match. Dans le foot, il faut marquer des buts, ils en ont marqué un, pas nous. C’est comme ça le football. Je suis heureux du collectif et des individualités. C’est injuste mais il faut l’accepter. Je souhaite le meilleur au PFC, mais je suis content de ce que j’ai vu. Pendant le match, on a été très supérieurs, mais tu dois savoir perdre. C’est une compétition que nous aimons et ce n’était pas notre objectif d’être éliminé. Il faut l’accepter. Mais si je dois perdre un match, j’aimerais perdre des matchs de cette façon », a livré l’entraineur du PSG, pour qui la perte d’un titre aussi tôt dans la saison est tout de même un échec.
Luis Enrique doit espérer que ce sera un mal pour un bien. Avec un effectif toujours aussi réduit et des absents à chaque rencontre, le PSG tire un peu la langue ces dernières semaines. Si son panache a suffi pour battre l’OM, c’était clairement trop juste pour sortir une formation du Paris FC qui a su saisir sa chance.

10
Derniers commentaires

Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

tu t es trompé de marché la

TV : Bayeux - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Je suis obligé d'applaudir plusieurs fois.. Aubam est resté chez lui au chaud pour ce match, mais il apparaît titulaire dans la compo de F01, comme paixao d'ailleurs... Ne changez rien 😅😅😅🤣🤣🤣🤣🤣

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

dans ce cas oui Gouiri en 9,5. et Aubam en 9. Dans tous les cas, DZ n utilise pas Greenwood avec ses points forts. la vitesse et le dribble. il recoit le ballon a l arret. des qu il accelere , il passe tout le monde. Donc meme sur l aile, il pourrait etre tellement plus fort avec un jeu different

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

À chaque fois qu'il a été positionnéen 10, je n'ai pas senti Greenwood très à l'aise. Par contre Gouiri oui. Mais poser 20M sur cet inconnu, j'espère que ça en vaudra le coup.

OM : Anis Hadj Moussa dit oui à l'offre de Marseille !

ok. t en comptes combien au. juste?

