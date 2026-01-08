ICONSPORT_112937_0011
Tirage au sort - Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

Coupe de France09 janv. , 00:30
parAlexis Rose
0
16es de finale de la Coupe de France :
Samedi 10 janvier
15h30 : Orléans (N1) - AS Monaco (L1) sur beIN Sports 4
Montreuil FC (R1) - Amiens SC (L2) sur beIN Sports 5
Angers (L1) - Toulouse (L1) sur beIN Sports 6
Bastia (L2) - Troyes (2) sur beIN Sports 7
18h00 : Avranches (N2) - Strasbourg (L1) sur beIN Sports 4
Le Puy (N1) - Reims (L2) sur beIN Sports 5
Hauts Lyonnais (N3) - FC Lorient (L1) sur beIN Sports 6
Istres (N2) - Laval (L2) sur beIN Sports 7
21h00 : Sochaux (N1) - Lens (L1) sur beIN Sports 1
Dimanche 11 janvier
18h00 : Nantes (L1) - Nice (L1) sur beIN Sports 4
Chantilly (N2) - Rennes (L1) sur beIN Sports 5
Le Mans (L2) - AS Nancy (L2) sur beIN Sports 6
Metz (L1) - Montpellier (L2) sur beIN Sports 7
21h00 : Lille (L1) - Lyon (L1) sur beIN Sports 1
Lundi 12 janvier
21h10 : PSG (L1) - Paris FC (L1) sur beIN Sports 1 et France 3
Mardi 13 janvier
21h00 : Bayeux (R1) - Marseille (L1) sur beIN Sports 1
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

