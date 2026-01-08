CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

16es de finale de la Coupe de France :

Samedi 10 janvier

15h30 : Orléans (N1) - AS Monaco (L1) sur beIN Sports 4

Montreuil FC (R1) - Amiens SC (L2) sur beIN Sports 5

Angers (L1) - Toulouse (L1) sur beIN Sports 6

Bastia (L2) - Troyes (2) sur beIN Sports 7

18h00 : Avranches (N2) - Strasbourg (L1) sur beIN Sports 4

Le Puy (N1) - Reims (L2) sur beIN Sports 5

Hauts Lyonnais (N3) - FC Lorient (L1) sur beIN Sports 6

Istres (N2) - Laval (L2) sur beIN Sports 7

21h00 : Sochaux (N1) - Lens (L1) sur beIN Sports 1

Dimanche 11 janvier

18h00 : Nantes (L1) - Nice (L1) sur beIN Sports 4

Chantilly (N2) - Rennes (L1) sur beIN Sports 5

Le Mans (L2) - AS Nancy (L2) sur beIN Sports 6

Metz (L1) - Montpellier (L2) sur beIN Sports 7

21h00 : Lille (L1) - Lyon (L1) sur beIN Sports 1

Lundi 12 janvier

21h10 : PSG (L1) - Paris FC (L1) sur beIN Sports 1 et France 3

Mardi 13 janvier

21h00 : Bayeux (R1) - Marseille (L1) sur beIN Sports 1