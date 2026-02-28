ICONSPORT_356158_0009
L'obsession de Montanier qui fait trembler l'ASSE

ASSE28 févr. , 11:30
parHadrien Rivayrand
L’ASSE se porte bien et souhaite poursuivre sur sa lancée. Philippe Montanier se montrera d'ailleurs intransigeant avec ses joueurs dans la course à la montée en Ligue 1.
L’AS Saint-Étienne s’est parfaitement replacée dans la course à l’élite et compte bien confirmer cette dynamique ce samedi lors de la réception de Pau. Philippe Montanier parvient pour l’instant à insuffler ce qu’il faut au collectif des Verts, qui peinait à s’exprimer efficacement sous les ordres d’Eirik Horneland. Le technicien français ne laisse rien au hasard et nourrit depuis son arrivée dans le Forez une véritable obsession. Et ce n’est certainement pas Ben Old qui dira le contraire…

Montanier a remis de l'ordre dans le vestiaire des Verts 

Ces dernières heures, l'ailier droit néo-zélandais, qui évolue au poste de latéral gauche depuis peu, a en effet indiqué qu'il avait déjà pu sentir une énorme différence entre Horneland et Montanier : « Il donne des consignes tactiques plus strictes. Il a imposé des règles de vies, comme le respect des horaires. Le vestiaire doit être propre. Les casiers rangés. Il a cité comme exemple celui de Maxime (Bernauer). Il veut que l’on respecte ceux qui nettoient. Notre équipe manquait un peu de règles. On en a besoin pour être plus professionnels ».

L’AS Saint-Étienne est repartie sur de solides bases de travail et Philippe Montanier sait que tout le club, des joueurs aux salariés, devra se montrer au niveau pour permettre aux Stéphanois de retrouver l’élite du football français dès la saison prochaine. Chaque membre du club est conscient que l’implication collective sera déterminante pour atteindre cet objectif ambitieux.
Les matchs vont s’enchaîner rapidement pour le collectif stéphanois, plus que jamais soudé et motivé pour se montrer à la hauteur de ses ambitions cette saison. Philippe Montanier joue un rôle central dans la mission Ligue 1, insufflant rigueur, exigence et confiance à des joueurs qui en manquaient jusque-là.
