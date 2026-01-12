« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent

Le PSG s'est fait sortir par le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France (0-1), et Bradley Barcola a pris pour tous les autres au niveau des critiques. Notamment sur son inefficacité.

Tenant du titre, le PSG n’a pas pu inverser la tendance face au Paris FC, et quitte la compétition avec une défaite à domicile face à son voisin (0-1). Si Paris n’a pas su trouver la faille, ce n’est pas faute d’avoir eu des occasions et des situations nettes de but. Titulaire sur son côté préférentiel, il s’est montré en évidence par son activité. Mais son efficacité devant le but, ou plutôt son manque d’efficacité, a eu le don de faire hurler les supporters du PSG.

Le face à face raté par Barcola fait mal

Si Ousmane Dembélé a aussi eu des occasions, Bradley Barcola a vendangé trop de situations chaudes et notamment un face à face où il tire assez largement à côté du but. C’en était trop pour les suiveurs de la rencontre, qui ont retrouvé le mauvais Barcola, celui qui ne parvient pas à trouver la faille malgré les possibilités.

« Barcola, je veux bien te défendre, mais donne-nous quelque chose quand même », « Lui, il va partir en fin de saison à ce rythme », « Barcola faut plus le faire jouer, trop de gâchis », « Barcola, les clubs européens qui voulaient le recruter ils vont disparaitre », « Barcola jamais de la vie c’est titulaire normalement », « Barcola, tu as du sang sur les mains », ont lancé les fans parisiens, qui se sont malheureusement laissé aller à de nombreux mots moins sympathiques à l’égard de l’ancien lyonnais.

Impossible de remettre toute la faute sur les épaules de Bradley Barcola, mais le constat est sans pitié à l’heure où le PSG est moins performant ces dernières semaines. Les joueurs de Luis Enrique vont devoir retrouver leur efficacité pour atteindre leurs objectifs en France comme en Europe. A commencer par l’attaquant français.