ICONSPORT_282221_0225

« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent

PSG12 janv. , 23:07
parGuillaume Conte
3
Le PSG s'est fait sortir par le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France (0-1), et Bradley Barcola a pris pour tous les autres au niveau des critiques. Notamment sur son inefficacité.
Tenant du titre, le PSG n’a pas pu inverser la tendance face au Paris FC, et quitte la compétition avec une défaite à domicile face à son voisin (0-1). Si Paris n’a pas su trouver la faille, ce n’est pas faute d’avoir eu des occasions et des situations nettes de but. Titulaire sur son côté préférentiel, il s’est montré en évidence par son activité. Mais son efficacité devant le but, ou plutôt son manque d’efficacité, a eu le don de faire hurler les supporters du PSG.

Le face à face raté par Barcola fait mal

Si Ousmane Dembélé a aussi eu des occasions, Bradley Barcola a vendangé trop de situations chaudes et notamment un face à face où il tire assez largement à côté du but. C’en était trop pour les suiveurs de la rencontre, qui ont retrouvé le mauvais Barcola, celui qui ne parvient pas à trouver la faille malgré les possibilités.
« Barcola, je veux bien te défendre, mais donne-nous quelque chose quand même », « Lui, il va partir en fin de saison à ce rythme », « Barcola faut plus le faire jouer, trop de gâchis », « Barcola, les clubs européens qui voulaient le recruter ils vont disparaitre », « Barcola jamais de la vie c’est titulaire normalement », « Barcola, tu as du sang sur les mains », ont lancé les fans parisiens, qui se sont malheureusement laissé aller à de nombreux mots moins sympathiques à l’égard de l’ancien lyonnais.
Impossible de remettre toute la faute sur les épaules de Bradley Barcola, mais le constat est sans pitié à l’heure où le PSG est moins performant ces dernières semaines. Les joueurs de Luis Enrique vont devoir retrouver leur efficacité pour atteindre leurs objectifs en France comme en Europe. A commencer par l’attaquant français.

Coupe de France

12 janvier 2026 à 21:10
Paris Saint Germain
0
1
Match terminé
Paris
Ikoné74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
Otavio Ataide
ParisParis
Carton jaune
83
T. De Smet
ParisParis
Carton jaune
78
D. Doue
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
74
N. Ikoné
ParisParis
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_282221_0133
Coupe de France

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé

Fil Info

12 janv. , 23:08
CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es
12 janv. , 23:08
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
12 janv. , 22:25
Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé
12 janv. , 22:00
L'OL a deux joueurs de classe mondiale
12 janv. , 21:40
Kehrer s'en va, Wout Faes arrive à Monaco
12 janv. , 21:20
Lens fonce sur un grand espoir belge
12 janv. , 21:00
35 ME sur un joueur moyen, l’OM n’est plus si chaud
12 janv. , 20:40
Lee écarté du groupe, le PSG fait une annonce

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Si tu concrétises tes occaz, la défense n'est pas un problème

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Oui le PSG aurait dû gagner... S'ils avaient concrétisés.... Tu as trop de manque dans la finition. Ça rappelle le PSG début de saison de l'an dernier. Mais en plus ça joue trop a la baballe. On l'a vu sur les 15 dernières minutes après le but, là ça a accéléré, mais c'était trop tard. Faut jouer a fond au début, tuer le match et après tu joues a la baballe, là le PSG fait l'inverse. Ça joue à l'économie, ça fait tourner, a force de jouer a la limite, ça devait arriver...

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Non, le PSG n'est pas impérial depuis le début de saison

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'était donc pas un hasard le 2-2 de l'OM

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Le PSG mord la poussière vous êtes sérieux, après ce hold-up intersidéral ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading