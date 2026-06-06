Manchester City propose un crack, l'OL sent l'arnaque

L'OL veut se montrer ambitieux cet été sur le marché des transferts. Le profil de Claudio Echeverri plaît d'ailleurs énormément aux dirigeants rhodaniens, même si l'Argentin ne signera finalement pas dans le Rhône.

L'Olympique Lyonnais ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Gones ne disposeront pas d'énormes moyens financiers, mais ils auront des arguments de poids pour convaincre certains joueurs de rejoindre le club. En effet, l' OL a de bonnes chances de participer à la Ligue des champions la saison prochaine. La cellule de recrutement rhodanienne est déjà à pied d'œuvre afin de renforcer l'effectif.

Par le passé, l'OL avait tenté de s'attacher les services de Claudio Echeverri, sans succès. Depuis, le jeune talent argentin a été prêté successivement au Bayer Leverkusen puis à Girona par Manchester City, sans toutefois parvenir à s'imposer.

Echeverri, l'OL n'a vraiment plus envie

Manchester City cherche désormais à nouveau à prêter Echeverri. Naturellement, le nom de l'OL est revenu sur la table. D'après les dernières informations de Jeunes Footeux, les Skyblues ont de nouveau proposé le joueur de 20 ans aux Gones. Cependant, le club lyonnais a décliné cette opportunité. L'Olympique Lyonnais reste refroidi par les échecs successifs du milieu offensif lors de ses derniers prêts.

Claudio Echeverri va donc devoir trouver une autre destination pour poursuivre sa progression au plus haut niveau. L'OL souhaite désormais miser sur des joueurs immédiatement opérationnels et inscrits dans une dynamique positive. Miser sur des joueurs réputés sur le papier mais peu performants sur le terrain n'est plus considéré comme une priorité.

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Les Gones concentrent désormais leurs efforts sur d'autres pistes de recrutement. De son côté, Echeverri pourrait effectuer un retour en Argentine. Une éventualité qui témoigne du manque d'intérêt des clubs européens à son égard pour le moment. À lui désormais d'inverser la tendance et de démontrer enfin l'étendue de son potentiel.