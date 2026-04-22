Le PSG négocie avec le génie portugais de West Ham

En quête de renforts pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Mateus Fernandes. Le milieu de terrain offensif central de 21 ans réalise une saison pleine avec West Ham et a tapé dans l'œil de Luis Campos.

Le PSG est en pleine course pour remporter une nouvelle fois la Ligue des champions. Après avoir mis tant d'années à gagner la première, les Rouge et Bleu n'ont jamais été aussi proches de réaliser le back to back. En attendant les demi-finales face au Bayern Munich (28 avril et 6 mai), la direction sportive parisienne réfléchit activement aux moyens de renforcer l'effectif en préparation de la saison prochaine. De nombreuses lacunes ont été identifiées au cours de la saison et, bien que Luis Enrique affirme qu'il n'y aura pas besoin de faire des folies cet été, Luis Campos veut assurer à son entraineur des renforts de taille à des postes stratégiques. C'est là qu'intervient Mateus Fernandes.

M. Espanha Fernandes Portugal • Âge 21 • Milieu Friendly International 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League 2025/2026 Matchs 31 Buts 3 Passes décisives 3 Jaune 7 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Championship 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Carabao Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 FA Cup 2025/2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le PSG est en contact avec Mateus Fernandes

Dans le besoin de renforcer son entrejeu, le PSG a fait du poste de milieu offensif axial une priorité. L'objectif est d'avoir un profil différent des trois titulaires habituels, un poil plus porté vers l'attaque, et dont la qualité technique doit permettre de casser plus facilement les lignes. Selon les informations de Foot Mercato , le profil idéal est celui de Mateus Fernandes, avec qui des premiers contacts ont été établis. Ce milieu offensif portugais de 21 ans réalise pour l'instant une saison pleine avec West Ham, même si le club est au bord de la relégation en deuxième division. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison, l'international portugais est un des premiers noms sur la feuille de match puisqu'il a été titularisé à 30 reprises.

Pour le recruter, il faudra toutefois mettre la main à la poche : West Ham l'a recruté il y a seulement huit mois contre 44 millions d'euros en provenance de Southampton. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030 et sa valeur marchande a plus que doublé depuis son arrivée chez les Hammers (de 15 à 35 millions d'euros selon Transfermarkt).