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Mateus Fernandes

Le PSG négocie avec le génie portugais de West Ham

PSG22 avr. , 15:00
parQuentin Mallet
0
En quête de renforts pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain est entré en contact avec Mateus Fernandes. Le milieu de terrain offensif central de 21 ans réalise une saison pleine avec West Ham et a tapé dans l'œil de Luis Campos.
Le PSG est en pleine course pour remporter une nouvelle fois la Ligue des champions. Après avoir mis tant d'années à gagner la première, les Rouge et Bleu n'ont jamais été aussi proches de réaliser le back to back. En attendant les demi-finales face au Bayern Munich (28 avril et 6 mai), la direction sportive parisienne réfléchit activement aux moyens de renforcer l'effectif en préparation de la saison prochaine. De nombreuses lacunes ont été identifiées au cours de la saison et, bien que Luis Enrique affirme qu'il n'y aura pas besoin de faire des folies cet été, Luis Campos veut assurer à son entraineur des renforts de taille à des postes stratégiques. C'est là qu'intervient Mateus Fernandes.
M. Espanha Fernandes

M. Espanha Fernandes

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs31
Buts3
Passes décisives3
Jaune7
Rouge0
Jaune Rouge0

Championship

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Le PSG est en contact avec Mateus Fernandes

Dans le besoin de renforcer son entrejeu, le PSG a fait du poste de milieu offensif axial une priorité. L'objectif est d'avoir un profil différent des trois titulaires habituels, un poil plus porté vers l'attaque, et dont la qualité technique doit permettre de casser plus facilement les lignes. Selon les informations de Foot Mercato, le profil idéal est celui de Mateus Fernandes, avec qui des premiers contacts ont été établis. Ce milieu offensif portugais de 21 ans réalise pour l'instant une saison pleine avec West Ham, même si le club est au bord de la relégation en deuxième division. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 31 matchs cette saison, l'international portugais est un des premiers noms sur la feuille de match puisqu'il a été titularisé à 30 reprises.
Pour le recruter, il faudra toutefois mettre la main à la poche : West Ham l'a recruté il y a seulement huit mois contre 44 millions d'euros en provenance de Southampton. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030 et sa valeur marchande a plus que doublé depuis son arrivée chez les Hammers (de 15 à 35 millions d'euros selon Transfermarkt).
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Vous avez surtout gagné la Champions League avec le chéquier de Nasser.

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Et il y a un lyon Lens en fin de saison ....vous allez bien nous aider ??😄😄😄😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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