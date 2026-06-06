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OM : Stéphane Richard prend trois mesures anti-Longoria

OM06 juin , 12:20
parGuillaume Conte
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L'OM a décidé de couper le robinet en ce qui concerne plusieurs postes de dépenses. Le centre de formation, le mercato et les agents sont ciblés pour réduire l'inflation galopante de ces dernières années.
Nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard ne prendra officiellement ses fonctions qu’au 1er juillet, date du début de la saison 2026-2027. Mais l’ancien dirigeant d’Orange est déjà à l’oeuvre et a pris en mains de nombreux dossiers. Visiblement, les consignes de Frank McCourt sont bien passées et l’heure est à l’économie.
Venu seul pour s’occuper de l’OM, Stéphane Richard a pris trois mesures exceptionnelles, mais qui démontrent que désormais, chaque sou est un sou à Marseille. Le temps où Pablo Longoria régalait sur les transferts est terminé. Et même les agents de joueurs l’ont bien compris. Les règlement des commissions d’agent ont été étalés et vont donc être payés en retard par rapport au calendrier prévu, afin de ne pas sortir trop d’argent d’un coup au 1er juillet, date à la quelle plusieurs transferts verront le jour officiellement (Medina, Weah, Traoré).

Le mercato mis à l'arrêt complet

Dans ces conditions, sans l’avis de l’UEFA prévu la semaine prochaine, le recrutement est aussi totalement gelé. Et cela vaut pour le centre de formation, qui ne peut plus attirer de nouveaux joueurs stagiaires ou autres pour le moment. Le carnet de chèque est rangé dans un tiroir fermé à clé, et cela change des habitudes prises ces dernières années sous la coupe de Pablo Longoria.
Enfin, troisième mesure d’économie, l’OM n’a toujours pas mis en place sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine, alors que les clubs de Ligue 1 commencent à dévoiler leur stratégie à ce sujet. C’est le cas pour le grand public, les supporters mais aussi les entreprises, signe que le naming du stade Vélodrome et les contours de la saison prochaine gênèrent beaucoup d’incertitudes. Les supporters, chouchoutés avec Longoria et Benatia, vont devoir attendre avant d’en savoir plus sur les contours de l’équipe, et même sur leur abonnement. Et les agents, qui se régalaient jusqu’à présent, vont devoir marcher au pas. Une sacrée révolution en marche à Marseille, où l'exemple de la réduction des coûts effectué par l'OL l'été dernier est utilisé.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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