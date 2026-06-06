OM : Stéphane Richard prend trois mesures anti-Longoria

L'OM a décidé de couper le robinet en ce qui concerne plusieurs postes de dépenses. Le centre de formation, le mercato et les agents sont ciblés pour réduire l'inflation galopante de ces dernières années.

Nouveau président de l’Olympique de Marseille , Stéphane Richard ne prendra officiellement ses fonctions qu’au 1er juillet, date du début de la saison 2026-2027. Mais l’ancien dirigeant d’Orange est déjà à l’oeuvre et a pris en mains de nombreux dossiers. Visiblement, les consignes de Frank McCourt sont bien passées et l’heure est à l’économie.

Venu seul pour s’occuper de l’OM, Stéphane Richard a pris trois mesures exceptionnelles, mais qui démontrent que désormais, chaque sou est un sou à Marseille. Le temps où Pablo Longoria régalait sur les transferts est terminé. Et même les agents de joueurs l’ont bien compris. Les règlement des commissions d’agent ont été étalés et vont donc être payés en retard par rapport au calendrier prévu, afin de ne pas sortir trop d’argent d’un coup au 1er juillet, date à la quelle plusieurs transferts verront le jour officiellement (Medina, Weah, Traoré).

Le mercato mis à l'arrêt complet

Dans ces conditions, sans l’avis de l’UEFA prévu la semaine prochaine, le recrutement est aussi totalement gelé. Et cela vaut pour le centre de formation, qui ne peut plus attirer de nouveaux joueurs stagiaires ou autres pour le moment. Le carnet de chèque est rangé dans un tiroir fermé à clé, et cela change des habitudes prises ces dernières années sous la coupe de Pablo Longoria.