FC Nantes : 8 candidats pour le poste d’entraîneur

rien à ajouter. très bon commentaire
C'est un fiasco perpétuel ce joueur…
55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬
Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...
Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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L'Équipe de France retrouve ce soir La Beaujoire après sa dernière apparition à Nantes, le 2 juin 2019. Tous derrière nos Bleus avant la Coupe du monde ! 🇫🇷🫂 @equipedefrance