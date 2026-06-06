FC Nantes : 8 candidats pour le poste d’entraîneur

Le FC Nantes cherche son futur entraineur, et entre refus et négociations, le clan Kita a pour le moment encore un peu de choix. Le boss des Canaris veut un roi de la Ligue 2.

Le FC Nantes, qui a dit au revoir et merci à Vahid Halilhodzic pour avoir tenté de sauver le club de la descente en Ligue 2, se cherche désormais un entraineur pour remonter dans l’élite rapidement. Michel Der Zakarian, déjà passé deux fois par la Maison Jaune, est en contact avec Waldemar Kita, et les deux hommes s’apprécient. Mais les postulants sont nombreux et le président franco-polonais va devoir faire un choix dans les prochains jours.

Parmi les candidats, trois ont déjà refusé le poste pour des motifs différents. Il s’agit d’Olivier Pantaloni, de Philippe Montanier et de Christophe Pélissier. Même s'il y a encore une petite pointe d'incertitude pour l'ancien entraineur de l'AJ Auxerre. Derrière Der Zakarian, plusieurs dossiers sur sur le bureau des dirigeants des Canaris. Les pistes mènent à David Guion (ex-Reims), Thierry Laurey (ex-Strasbourg et Paris FC), Laurent Battles (ex-Troyes et ASSE) et Stéphane Gilli (ex-Paris FC).

Pour faire son choix, Waldemar Kita cherche surtout un entraineur libre, et qui ait déjà une expérience en Ligue 2 pour préparer une bataille qui s’annonce intense avec des clubs comme Reims, Montpellier, Metz et Saint-Etienne. La recherche est donc toujours en cours pour permettre au FC Nantes d’avancer aussi sur son mercato en connaissance de cause. Car même si les entraineurs nantais se sont souvent plaints qu’au FCN, c’était les Kita qui décidaient de tout pour le mercato, l’avis du technicien en chef est préférable avant de vendre et surtout de recruter.