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FC Nantes : 8 candidats pour le poste d’entraîneur

FC Nantes06 juin , 11:40
parGuillaume Conte
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Le FC Nantes cherche son futur entraineur, et entre refus et négociations, le clan Kita a pour le moment encore un peu de choix. Le boss des Canaris veut un roi de la Ligue 2.
Le FC Nantes, qui a dit au revoir et merci à Vahid Halilhodzic pour avoir tenté de sauver le club de la descente en Ligue 2, se cherche désormais un entraineur pour remonter dans l’élite rapidement. Michel Der Zakarian, déjà passé deux fois par la Maison Jaune, est en contact avec Waldemar Kita, et les deux hommes s’apprécient. Mais les postulants sont nombreux et le président franco-polonais va devoir faire un choix dans les prochains jours.
Parmi les candidats, trois ont déjà refusé le poste pour des motifs différents. Il s’agit d’Olivier Pantaloni, de Philippe Montanier et de Christophe Pélissier. Même s'il y a encore une petite pointe d'incertitude pour l'ancien entraineur de l'AJ Auxerre. Derrière Der Zakarian, plusieurs dossiers sur sur le bureau des dirigeants des Canaris. Les pistes mènent à David Guion (ex-Reims), Thierry Laurey (ex-Strasbourg et Paris FC), Laurent Battles (ex-Troyes et ASSE) et Stéphane Gilli (ex-Paris FC).
Pour faire son choix, Waldemar Kita cherche surtout un entraineur libre, et qui ait déjà une expérience en Ligue 2 pour préparer une bataille qui s’annonce intense avec des clubs comme Reims, Montpellier, Metz et Saint-Etienne. La recherche est donc toujours en cours pour permettre au FC Nantes d’avancer aussi sur son mercato en connaissance de cause. Car même si les entraineurs nantais se sont souvent plaints qu’au FCN, c’était les Kita qui décidaient de tout pour le mercato, l’avis du technicien en chef est préférable avant de vendre et surtout de recruter.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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