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Danger sur l’OL, Afonso Moreira vendu pour sauver le club

OL06 juin , 12:00
parGuillaume Conte
12
Afonso Moreira a su faire oublier Malick Fofana grâce à une saison de premier choix. Mais l'OL risque d'être obligé de le vendre pour passer la DNCG si les autres dossiers n'accélèrent pas.
Désireux de garder à tout prix des joueurs comme Corentin Tolisso et Tyler Morton, l’Olympique Lyonnais sait qu’il ne pourra pas conserver tout le monde. Afonso Moreira n’est pas dans la liste des joueurs invités à partir après sa très belle saison. Mais ses qualités ont tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens. Et à l’heure où l’OL doit vendre, certaines formations regardent avec attention ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines à Lyon.
Si l’OL ne parvient pas à céder à un bon prix des joueurs comme Orel Mangala, Tanner Tessmann ou Ainsley Maitland-Niles, il faudra peut-être songer à vendre Afonso Moreira. La plus-value s’annonce déjà incroyable pour le joueur portugais, acheté 2 ME il y a un an en provenance du Sporting Portugal.
Désormais, c’est une somme de 25 millions d’euros qui est évoquée le concernant. Manchester United est connu pour être le club le plus intéressé, INEOS ayant envie de s’offrir un joueur annoncé comme le prochain Bruno Fernandes, avec sa capacité à être décisif, même si les deux joueurs n’ont pas du tout le même profil.

L'OL se donne encore deux semaines de répit

Néanmoins, selon les informations de la presse anglaise, Manchester United n’est pas le seul club à avoir suivi les performances de l’ailier lyonnais. Le joueur est suivi en Allemagne et en Italie, et si l’OL venait à ouvrir la porte à un transfert pour sauver la mise devant la DNCG, alors les enchères pourraient débuter très rapidement. A l’heure actuelle, et ce sera surement valable pour les deux prochains semaines, Matthieu Louis-Jean se concentre surtout sur les possibles départs de joueurs qui ne sont pas considérés comme indispensables par Paulo Fonseca.
Il faudra certainement attendre les 10 derniers jours du mois de juin pour voir si la vente d’Afonso Moreira, que les supporters vont forcément redouter, deviendra envisageable.
A. Bastardo Moreira

A. Bastardo Moreira

PortugalPortugal Âge 21 Attaquant

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2026
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12
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