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CdM 2026 : Terrible, Balerdi va déclarer forfait

OM06 juin , 11:25
parHadrien Rivayrand
7
Leonardo Balerdi va manquer la Coupe du monde 2026 ! Selon ESPN, le défenseur argentin a en effet subi une lourde blessure à la jambe à l’entraînement. Son indisponibilité serait d’environ un mois.
Un énorme coup dur pour un joueur qui rêvait de prouver sa valeur avec les champions du monde en titre.
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La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

Aulas détruisait la L1 en son temps en achetant a chaque mercato le moindre joueur entrain d'éclore en L1 pour empêcher L1 concurrence de se développer. Tapie tuait la L1 en achetant eux les matchs 🤣😂🤣 Quelle surprise l'argent permet de battre la concurrence... C'est le cas ailleurs en BPL ou avec le Real quand ils avaient fait les galactiques... Le PSG profite de son moment et comme ça n'est pas l'OL... C'est mal... Désolé mais c'est juste de la jalousie. Pas grave 🤩⭐⭐

Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

On dirait que la FFF est intéressée par l'argent... Non Dis allo quoi...

Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

qu'est ce qu'on rigole ...

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

Vous êtes tous aveuglé par le pognon du Qatar qui fait des miracles avec le PSG. Vous vous gargarisez des victoires du PSG sans même vous poser de questions. Le fait que le Qatar est en train de détruire La Ligue 1... ça ne vous gène même pas... c'est dire dans quel état d'esprit vous êtes tous. C'est à vomir !

Bagarre générale, Portugal-Chili part en vrille !

ça c'est con prendre un rouge en amicale pour être suspendu pour la coupe du monde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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