CdM 2026 : Terrible, Balerdi va déclarer forfait

Aulas détruisait la L1 en son temps en achetant a chaque mercato le moindre joueur entrain d'éclore en L1 pour empêcher L1 concurrence de se développer. Tapie tuait la L1 en achetant eux les matchs 🤣😂🤣 Quelle surprise l'argent permet de battre la concurrence... C'est le cas ailleurs en BPL ou avec le Real quand ils avaient fait les galactiques... Le PSG profite de son moment et comme ça n'est pas l'OL... C'est mal... Désolé mais c'est juste de la jalousie. Pas grave 🤩⭐⭐
On dirait que la FFF est intéressée par l'argent... Non Dis allo quoi...
qu'est ce qu'on rigole ...
Vous êtes tous aveuglé par le pognon du Qatar qui fait des miracles avec le PSG. Vous vous gargarisez des victoires du PSG sans même vous poser de questions. Le fait que le Qatar est en train de détruire La Ligue 1... ça ne vous gène même pas... c'est dire dans quel état d'esprit vous êtes tous. C'est à vomir !
ça c'est con prendre un rouge en amicale pour être suspendu pour la coupe du monde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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#SeleccionArgentina Balerdi fuera del Mundial. En el último entrenamiento sufrió una dura lesión en una de sus piernas. Mínimo, un mes de recuperación me dicen…