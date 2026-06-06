ICONSPORT_365797_0009

OM : Nasri adjoint, Canal+ a peur de perdre sa star

OM06 juin , 11:00
parGuillaume Conte
5
Il reste une place à prendre pour le poste d'adjoint de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille. Le nom de Samir Nasri revient régulièrement, même s'il vient de signer un énorme contrat avec Canal+.
Pressenti pour être un possible choix joker de Bruno Genesio comme adjoint sur le banc de l’OM, Samir Nasri vient pourtant de prolonger son engagement avec Canal+ l'été dernier. Et ce jusqu'en 2029. Révélation dans ce rôle de consultant où il ne se voyait pas forcément à la fin de sa carrière, surtout quand on connait son passif avec les médias, l’ancien milieu de terrain se plait sur la chaine cryptée, où il intervient autour des matchs et dans le Canal Football Club, l’émission vedette sur le football de la chaine de Vincent Bolloré.
Il ne serait pas le premier consultant à tout plaquer pour rejoindre un banc de touche, Habib Beye étant un exemple bien connu et très récent. Frédéric Antonetti jongle aussi entre les commentaires de matchs et les postes d’entraineurs quand il trouve un point de chute.
Mais voir Samir Nasri rejoindre l’OM ferait tout de même mal à Canal+, qui a tous les droits des Coupes d’Europe et apprécie de voir Samir Nasri donner son avis sur les matchs du PSG et de l’OM. A tel point que l’ancien Gunner a prolongé son engagement avec la chaine cryptée jusqu’en 2029. Nul doute qu’une porte de sortie a été laissée ouverte dans le contrat en cas d’offre pour rejoindre un banc de touche. Cela même si, il y a quelques années, il ne se voyait probablement postuler pour une place d’adjoint, et encore moins à Marseille. Mais comme il l’a reconnu récemment, cette perspective le tente réellement, et si Bruno Genesio va au bout de son idée, cela pourrait donner un rôle sur mesure à Samir Nasri.
Habitué à perdre ses consultants s’il trouve un poste, Canal+ prendrait tout de même un sacré coup derrière la tête avec le départ de Samir Nasri. Surtout qu’un poste d’adjoint à l’OM ne lui permettra de conserver sa double casquette de consultant en même temps.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367787_0042
Foot Mondial

L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis

ICONSPORT_367724_0018
Mondial 2026

Programme TV des matchs amicaux de samedi

Michele Kang ICONSPORT_366030_0025
OL

OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor

Guedes
Foot Mondial

Le Portugal bat le Chili en amical

Fil Info

06 juin , 22:37
L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis
06 juin , 22:37
Programme TV des matchs amicaux de samedi
06 juin , 22:30
OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor
06 juin , 22:14
Le Portugal bat le Chili en amical
06 juin , 22:00
Real : Mourinho défie Arsenal avec une offre à 50 ME
06 juin , 21:40
Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère
06 juin , 21:20
Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère
06 juin , 21:18
Bagarre générale, Portugal-Chili part en vrille !
06 juin , 21:00
Wilfried Nancy à l'ASSE, réponse imminente

Derniers commentaires

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

rien de surprenant dans cette étude.

Viré au Mexique, Anthony Martial est libre

C'est un fiasco perpétuel ce joueur…

Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

Le Portugal bat le Chili en amical

Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading