OM : Nasri adjoint, Canal+ a peur de perdre sa star

Il reste une place à prendre pour le poste d'adjoint de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille. Le nom de Samir Nasri revient régulièrement, même s'il vient de signer un énorme contrat avec Canal+.

Pressenti pour être un possible choix joker de Bruno Genesio comme adjoint sur le banc de l’OM , Samir Nasri vient pourtant de prolonger son engagement avec Canal+ l'été dernier. Et ce jusqu'en 2029. Révélation dans ce rôle de consultant où il ne se voyait pas forcément à la fin de sa carrière, surtout quand on connait son passif avec les médias, l’ancien milieu de terrain se plait sur la chaine cryptée, où il intervient autour des matchs et dans le Canal Football Club, l’émission vedette sur le football de la chaine de Vincent Bolloré.

Il ne serait pas le premier consultant à tout plaquer pour rejoindre un banc de touche, Habib Beye étant un exemple bien connu et très récent. Frédéric Antonetti jongle aussi entre les commentaires de matchs et les postes d’entraineurs quand il trouve un point de chute.

Mais voir Samir Nasri rejoindre l’OM ferait tout de même mal à Canal+, qui a tous les droits des Coupes d’Europe et apprécie de voir Samir Nasri donner son avis sur les matchs du PSG et de l’OM. A tel point que l’ancien Gunner a prolongé son engagement avec la chaine cryptée jusqu’en 2029. Nul doute qu’une porte de sortie a été laissée ouverte dans le contrat en cas d’offre pour rejoindre un banc de touche. Cela même si, il y a quelques années, il ne se voyait probablement postuler pour une place d’adjoint, et encore moins à Marseille. Mais comme il l’a reconnu récemment, cette perspective le tente réellement, et si Bruno Genesio va au bout de son idée, cela pourrait donner un rôle sur mesure à Samir Nasri.

Habitué à perdre ses consultants s’il trouve un poste, Canal+ prendrait tout de même un sacré coup derrière la tête avec le départ de Samir Nasri. Surtout qu’un poste d’adjoint à l’OM ne lui permettra de conserver sa double casquette de consultant en même temps.