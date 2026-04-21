Du banc à la prolongation, le pari fou du PSG confirmé

Lucas Beraldo était sur le départ du PSG il y a encore un mois. Désormais, il discute d'une prolongation en raison d'un changement de poste qui a tout bouleversé.

Il fait partie des rares recrues de Luis Campos qui n’ont pas donné satisfaction au PSG . Arrivé avec l’étiquette du défenseur central propre et roi de la relance, Lucas Beraldo a clairement souffert à chaque fois qu’il a été aligné à ce poste. Dernière roue du carrosse dans ce secteur de jeu, le Brésilien a subi les signatures de Lucas Hernandez et Illya Zabarnyi notamment. Résultat, cette saison, il n’a disputé que neuf minutes en Ligue des Champions, signe que Luis Enrique ne compte pas vraiment sur lui.

Beraldo fait changer d'avis Luis Enrique

Mais cette vérité est en train de changer, car l’ancien de Sao Paulo se révèle au poste de milieu de terrain. Devant la défense, il peut faire parler sa technique propre et servir de relais pour faire souffler des éléments clés dans un secteur où le PSG tire la langue avec ses cadres. C’est à ce poste qu’il a été lancé contre Liverpool, et où il vient de disputer les trois derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG, à chaque fois comme titulaire. Luis Enrique l’a reconnu, c’est une renaissance pour Beraldo.

« Il n’avait pas de possibilité pour jouer en défende centrale, il a les qualités et les performances pour jouer au milieu, je suis content qu’il puisse évoluer à ce poste », a livré l’entraineur espagnol à propos du joueur de 22 ans, dont la reconversion change tout. En effet, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 préparait jusqu’à présent ses affaires pour vider son casier cet été.

Mais désormais, tout a changé, et son attachement au club, son bon comportement, et sa capacité à rendre service au milieu de terrain ont fait évoluer sa situation. Selon les informations de Paris Team, une prolongation de contrat est désormais à l’étude pour lui permettre de voir son avenir au PSG, et de repousser les offres venues du Brésil ou d’autres clubs européens. Une prolongation jusqu’en 2030 est désormais à l’étude, pour donner un second souffle à la carrière de Lucas Beraldo au PSG.