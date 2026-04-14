Nuno Mens - PSG
Nuno Mendes

Le Barça a un rêve XXL, il joue au PSG

PSG14 avr. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG possède des joueurs brillants dans son effectif, et Nuno Mendes en fait incontestablement partie. Le Portugais fait d’ailleurs des envieux en Europe, notamment du côté du FC Barcelone.
Le Paris Saint-Germain dispute l’un des matchs les plus importants de sa saison ce mardi soir en Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool. Le club de la capitale part avec un avantage, mais devra se méfier de Reds revanchards, portés par leur public.
Parmi les joueurs sur lesquels le PSG pourra compter figure Nuno Mendes. Le latéral portugais est considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste et séduit autant les fans que les observateurs du club parisien. Il fait également l’unanimité chez certains concurrents, et Hansi Flick ne dira pas le contraire.

Nuno Mendes fait saliver le Barça mais... 

Selon les informations du compte X Topskills Sports UK, l’entraîneur allemand du FC Barcelone apprécie en effet particulièrement un profil comme celui de Nuno Mendes pour renforcer son effectif. Mais les dirigeants catalans savent bien qu’un transfert du Portugais vers le Barça relève aujourd’hui de l’impossible, sauf si le joueur venait lui-même à demander son départ du PSG.
L’été prochain, il ne serait pas surprenant de voir le Barça se tourner vers un nouveau latéral gauche, tant le football moderne exige désormais des joueurs complets, capables d’être décisifs sur les côtés.

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En attendant, Hansi Flick devra composer avec les moyens du bord ce mardi soir sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Et la mission s’annonce compliquée. Après la défaite au match aller 2-0, le Barça devra réaliser un véritable exploit pour espérer se qualifier.
Les Catalans devront montrer un tout autre visage, plus agressif et plus efficace, s’ils veulent renverser la situation. Sans cela, une élimination en Ligue des champions viendrait encore un peu plus alimenter les doutes autour du projet actuel du Barça.
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3
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4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
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Rennes
5029148749418
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Monaco
49291541050437
8
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382991193844-6
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12
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