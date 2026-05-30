McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

OM : Stéphane Richard signe un premier renfort, ça tourne au scandale

OM30 mai , 8:00
parClaude Dautel
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Le nouveau président de l'OM est déjà visé par un premier scandale suite à l'annonce jeudi de la désignation de Grégory Lorenzi. Le patron de l'OGC Nice a fait savoir que le nouveau directeur sportif de Marseille avait signé son contrat avec le club phocéen, sans que sa situation soit réglée avec Nice avec qui il avait également signé.
Jean-Pierre Rivère a été clair, il n'empêchera pas Grégory Lorenzi d'occuper son poste à l'Olympique de Marseille. Mais le président de Nice, qui avait promis de s'exprimer après le match retour de barrage contre l'ASSE, a tenu ses promesses. Revenant sur la genèse du dossier du directeur sportif confirmé par l'OM en milieu de semaine, il a regretté l'attitude de Stéphane Richard, lequel n'a pas pris la peine de l'appeler avant d'officialiser la venue de l'ancien Brestois. « Je considère que Marseille s'exonère du contrat qu'on a signé avec lui. J'ai dit à Greg que je comprenais, qu'il a eu la pression de l'OM. Marseille sait très bien qu'on a un contrat avec lui. Malgré ça, ils ont annoncé partout que Greg Lorenzi serait leur directeur sportif » , a précisé Jean-Pierre Rivère, qui ne veut cependant pas agiter la menace juridique dans ce dossier.

L'OM va devoir sortir le chéquier pour régler l'affaire

Cependant, l'OGC Nice ne laissera pas l'histoire se terminer comme cela. « On ne cherchera pas à le retenir avec nous. Mais l'OM sait que nous avons un contrat signé, et il faut que l'on puisse discuter. Parce que ce ne sont pas des pratiques qui se font. Je pensais très honnêtement que Marseille discutait avec lui dans le cas où nous serions en Ligue 2. Je crois qu'ils lui ont signé son contrat. On discutera avec Marseille. Il démissionne mais il y a un préavis. Et puis pour nous, il y a une incidence financière qui n'est pas neutre. L'autre club aurait pu prendre des précautions et nous appeler pour vérifier si on avait un contrat », a fait remarquer le patron du Gym.
Autrement dit, il est probable que Stéphane Richard devra signer un chèque à l'OGC Nice pour régler ce problème qui aurait probablement pu être évité si les deux présidents s'étaient parlé. Car le patron de l'Olympique de Marseille savait que Grégory Lorenzi avait signé un contrat avec le club azuréen, contrat qui incluait une clause libératoire si Nice descendait en Ligue 2. Réagissant aux propos de Jean-Pierre Rivère, Daniel Riolo reconnaît qu'en effet l'attitude du nouveau patron de l'OM est plutôt gênante. « Si l’histoire de Stéphane Richard avec l’OM commence avec un double contrat et une telle caguade alors qu’il dit qu’il est là pour ramener du calme. C’est raté (...) Rivère veut des sous, et il sera dans son bon droit. Stéphane Richard s’est avancé avec cette annonce, ce n’est pas propre, ce n'est pas respectueux Il ne fallait pas parler et attendre la fin du match contre l’ASSE. Là, Lorenzi fait une interview, il y a eu l’officialisation par l’OM », fait remarquer le journaliste de RMC, qui ne comprend pas pourquoi Marseille a communiqué sur ce sujet avant même la fin de la saison niçoise.
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L''avoir sur le banc est déjà un aspect positif ....

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Je le savais t'inquiète ^^

L1 : Nice écrase l'ASSE et sauve sa peau

Relis mon texte et tu verras que si moi je suis un clown toi tes un guignol je parle pas forcément du match d'hier mais de ce format de barrages !!

TV : PSG - Arsenal, à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

Encore une fois qui ne sait pas quelle est la chaîne qui diffuse la ligue des champions en France ??????????? Quand allez-vous arrêter avec ces articles débiles ????????

L'OL pleure la disparition de Bryan Bergougnoux

Tres bon joueur de ligue 1 je me rappelle de sa frappe de balle quelques but qu'il a marqué..RIP force a la famille pour ce moment difficile...

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