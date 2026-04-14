Contact établi, le PSG fonce sur un transfert à 100 ME

Sauf que l OL a besoin de fonds pour combler son deficit, sans compter les engagements fait à la DNCG et à l UEFA...
il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle
Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?
Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr
On pari !?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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🤯🏴🇧🇷 Manchester City lidera la disputa por Eduardo Conceição, joya del Palmeiras y el 10 de la Sub 17, por ¡40 MILLONES DE EUROS! 🌍 También tiene interés de CHELSEA, PSG y BARCELONA, pero están algo más lejos. Tiene ¡16 AÑOS!, y cláusula de 100M€. 💰 Vía @ESPNBrasil.