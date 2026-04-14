Contact établi, le PSG fonce sur un transfert à 100 ME

La pépite brésilienne Eduardo Conceiçao, déjà valorisée à près de 100 millions d’euros, excite les plus grands clubs dont le PSG, qui a pris contact avec l’agent de l’attaquant de Palmeiras.

Après avoir vendu Estevao à Chelsea et Endrick au Real Madrid à prix d’or, Palmeiras tient sa prochaine pépite. Le club brésilien est déjà contacté par les plus grands clubs du monde pour Eduardo Conceiçao, ailier gauche de seulement 16 ans. D’après les informations d’ESPN Brésil, trois géants européens se livrent une vraie guerre en coulisses pour s’offrir le nouveau talent du football brésilien . Manchester City et Chelsea sont sur le coup et ce n’est pas une surprise.

Les deux cadors de la Premier League sont souvent à l’affût lorsqu’il s’agit de récupérer un jeune crack, un constat notamment valable pour les Blues qui raflent tout sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel ces dernières années. Manchester City n’a toutefois pas l’intention de se laisser faire et serait déjà prêt à formuler une offre à 40 millions d’euros pour recruter Eduardo Conceiçao. Un troisième club est très intéressé par le joueur de Palmeiras : le Paris Saint-Germain.

Le PSG est chaud sur Eduardo Conceiçao

En effet, le champion d’Europe en titre « a déjà pris contact avec les représentants » du joueur selon le média spécialisé. Un intérêt du FC Barcelone est également à surveiller, même si le club espagnol semble moins chaud que Manchester City, Chelsea et le PSG. Le champion d’Espagne a compris que les enchères allaient monter bien trop haut et a décidé de faire un pas de recul sur ce dossier.

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A en croire le média brésilien, Palmeiras espère récupérer 100 millions d’euros de la vente d’Eduardo Conceiçao, dont le départ ne pourra de toute façon pas être acté avant les 18 ans du joueur, en décembre 2027. C’est donc un dossier à long terme sur lequel le Paris Saint-Germain s’est engagé. Luis Campos, qui a pris l’habitude de recruter les meilleurs jeunes Européens ces dernières années (Doué, Barcola, Joao Neves, Pacho…) semble bien décidé à frapper un très gros coup, cette fois au Brésil. Reste à voir si le directeur sportif du PSG parviendra à rafler la mise dans le très concurrentiel dossier Eduardo Conceiçao.